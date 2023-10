Kawasaki Ninja 7, debutta la prima moto ibrida: ecco come è fatta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dimensioni da sportiva medio-piccola, prestazioni da Superbike: è quanto promette la Kawasaki Ninja 7 Hybrid, prima moto ibrida prodotta in serie della storia, ma presto concreta realtà, perché sarà disponibile tra pochi mesi. Dopo aver presentato pochi giorni fa a Parigi le nuove moto elettriche, guidabili con patente A1, Kawasaki ora introduce nel mondo delle moto una tecnologia già ben affermata in quello delle auto: la propulsione ibrida.

Come nelle quattro ruote, anche nella Ninja 7 Hybrid convivono due unità propulsive che lavorano in combinata, una termica e una elettrica: la prima è costituita dal nuovissimo bicilindrico parallelo da 451 cc, a quattro tempi e raffreddato a liquido, mentre la seconda consiste in un motore elettrico da 9 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V, posizionata sotto la sella per ottimizzare la distribuzione dei pesi; la potenza combinata è di 59 cv, che sale a 69,5 grazie all’e-boost. Mentre le dimensioni e le prestazioni della moto la rendono simile a una sportiva della fascia di cilindrata di circa 700 cc, l’accelerazione con partenza da fermo è paragonabile a quella di una supersport con motore di 1.000 cc proprio grazie alla funzione e-boost di Kawasaki.

Il consumo di carburante, secondo quanto dichiara la Casa nipponica, è invece pari a quello di una 250 cc. Tre le modalità di guida previste: Sport-Hybrid, Eco-Hibrid ed Ev2, ognuna pensata per un determinato utilizzo della moto (sportivo, attento al risparmio del carburante e solo elettrico). La Kawasaki Ninja 7 Hybrid dispone poi dello start-and-stop (a moto ferma arresta il motore a combustione per risparmiare carburante e ridurre le emissioni), e dell’Automatic launch position finder (Alpf) che - quando selezionato - sceglie automaticamente la prima marcia quando la moto è ferma, oltre a una modalità “walk” sia in avanti che in retromarcia per facilitare le manovre a bassa velocità e i parcheggi. I due motori sono integrati in un classico telaio a traliccio a formare un’unità compatta. Quanto al cambio, è di tipo “clutchless” (senza frizione) e può essere settato su manuale oppure su automatico. Infine, la strumentazione è costituita da un display tft a colori che include la connettività con lo smartphone, attraverso una versione dedicata della App Rideology