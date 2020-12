Kawasaki Ninja ZX-10R my2021

Dopo aver conquistato di nuovo il mondiale Superbike (per la sesta volta consecutiva), Kawasaki ha rinnovato le Ninja ZX-10R e ZX-10RR in funzione del Mondiale 2021. Attenzione allora all'aerodinamica e alla deportanza attraverso alette incorporate alla struttura della carenatura che convogliano il flusso d'aria e creano un carico aerodinamico aggiuntivo, che è circa il 17% maggiore rispetto a quello della precedente Ninja. La sezione posteriore è stata leggermente modificata per creare un'area di bassa pressione dietro il pilota, il cupolino è stato alzato di 40 mm, i semimanubri sono messi come nella moto di Jonathan Rea (più aperti), e le pedane sono più alte di 5 mm. Dietro al cupolino è stato introdotto un display tft racing; arrivano anche, novità assoluta per una Superbike, il cruise control e le manopole riscaldate per rendere più confortevole l'utilizzo in strada della moto. La Kawasaki Ninja ZX-10RR my 2021 è un'edizione limitata a 500 unità, pensata solo per la pista.