Kawasaki Ninja ZX-6R, torna la media Supersport

Dopo l'annuncio del ritorno della Ninja Zx-4R, ora Kawasaki torna a sorprendere con un'altra novità dedicata agli amanti delle moto adrenaliniche e da pista: la Ninja Zx-6R, la Supersport che nel 2024 andrà a colmare un vuoto nel listino della Casa nipponica. Ora, infatti, a rappresentare il mondo della pista è la sola Ninja Zx-10R, mentre, per la media cilindrata, a portare il nome del mitico guerriero giapponese troviamo la più stradale Ninja 650. È una scelta in controtendenza, visto che il segmento delle Supersport oggi è frequentato dalle sole Yamaha R7 da “soli” 73 cv ed R6 Race (versione pronto pista) e dalla nuova Aprilia Rs 660.

Il model year 2024 della Ninja Zx-6R presenta sia aggiornamenti tecnici sia stilistici.

A contraddistinguere l'anteriore è la nuova generazione di proiettori (facenti parte di un pacchetto completo d'illuminazione a led) e un nuovo parabrezza sportivo dotato di speciali aperture per ridurre le turbolenze. Quanto alla strumentazione, debutta un nuovo display tft a colori da 4,3 pollici dotato di connettività con gli smartphone tramite l’app Rideology di Kawasaki; offre informazioni come l'avviso luminoso di cambiata, un promemoria di service Kawasaki, un promemoria per il cambio dell’olio, l'indicatore della modalità di guida, e le notifiche di messaggi e chiamate dallo smartphone. Il cuore, invece, resta il già conosciuto (e apprezzato) quattro cilindri in linea di 636 cc, raffreddato a liquido, che ora dispone di profili degli alberi a camme rivisti per soddisfare le norme più severe sulle emissioni, oltre a condotti di aspirazione riprogettati e tubi dei collettori ridisegnati che si combinano per ottenere un miglior rendimento ai bassi e medi regimi; la potenza pone questa Kawasaki decisamente fuori dalla portata della concorrenza: ben 129 cv a 13mila giri. I dischi freno a margherita lasciano il posto a quelli rotondi, come vuole l’attuale immagine della famiglia Ninja ZX-10R, mentre l'elettronica sfoggia una forcella Showa Sff-Bp (Separate function fork-Big piston), il cambio quick shifter e tre modalità per il controllo della trazione. Infine, i cerchi della nuova Zx-6R monteranno pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV; per ora nulla si sa di preciso circa la commercializzazione e il prezzo che avrà la nuova Ninja.