Kawasaki Z650Rs

A Milano fari puntati sulle Rs (retrò sport) di Kawasaki, in particolare sulla nuova Z650Rs che riprende l’iconica “figlia della Z1”, la piccola Z650-B1 che la Casa nipponica lanciò nel 1977: A richiamare l’antenata sono il colore, le grafiche, i pannelli laterali e le cuciture della sella. Il cuore è una versione aggiornata del bicilindrico parallelo da 649 cc di Kawasaki, raffreddato a liquido, già impiegato sugli attuali modelli Z650 e Ninja 650, con la rassicurante presenza di una frizione assistita e antisaltellamento. L’obiettivo è una risposta piena ai bassi e medi regimi, oltre alla caratteristica erogazione agli alti regimi: la potenza è di 68 cv, ma sarà disponibile anche in versione 35 kW per chi ha la patente A2.



