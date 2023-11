Kawasaki Z7 Hybrid, il termico sposa l’elettrico

La seconda moto ibrida della Casa di Akashi affianca la recente Ninja 7 Hybrid: è una naked nello stile di Akashi, spigolosa e dall’aria cattiva. Anche la Z7 Hybrid monta due unità propulsive che lavorano in combinata, una termica e una elettrica; la prima è costituita dal nuovo bicilindrico parallelo da 451 cc, a quattro tempi e raffreddato a liquido, mentre la seconda consiste in un motore elettrico da 9 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V, posizionata sotto la sella per ottimizzare la distribuzione dei pesi; la potenza combinata è di 59 cv, che sale a 69,5 grazie all’e-boost. Tre le modalità di utilizzo, tra cui la modalità Sport che sprigiona tutto il potenziale del motore elettrico e di quello a benzina grazie all’aggiunta della funzione E-Boost: l’accelerazione è così da supersportiva.

