Kawasaki Z900, Ninja 1000SX e Volcan MY2021, ecco cosa cambia La Casa di Akashi ha presentato le novità che interesseranno i tre suoi modelli per le model year 2021: vediamole nel dettaglio

Nuovi colori per la Z900

Sia per la versione standard, sia per quella da 70 kW arrivano la Metallic Spark Black Red e la Metallic Flat Spark Black Green che affiancano la combinazione cromatica Pearl Blizzard White/Metallic Spark Black confermata anche per la prossima stagione con una variazione stilistica nella colorazione dei cerchi. Non ci sarà alcun aggiornamento a livello tecnico per una moto che è molto apprezzata dal pubblico (è la naked più venduta in Italia). Confermati la ciclistica e il quattro cilindri di 948 cc e 125 cv, che era stato aggiornato all'Euro 5 nel 2019. Restano anche i quattro Riding Mode (tre più uno personalizzabile) che agiscono su mappatura del motore e controllo di trazione, e la strumentazione Tft a colori che può connettersi allo smartphone. La Kawasaki Z900 è disponibile nel MY2021 anche limitata a 95 cv per essere poi depotenziata a 35 kW per i neopatentati A2: chi possiede la patente A2, infatti, può guidare motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

Ninja 1000Sx, due versioni per il 2021

La sport touring si presenta per la stagione 2021 in tre nuovi colori in combinazione con due versioni, standard e Tourer: Metallic Carbon Gray/Metallic Diablo Black, Emerald Blazed Green/Metallic Diablo Black/Metallic Graphite Gray, oppure Metallic Moondust Gray/Metallic Diablo Black. La Tourer ha di serie un set di valigie rigide integrate (28 litri di capienza ognuna) apribili con la stessa chiave di avviamento della moto, il parabrezza maggiorato e il supporto per il Gps. Confermata la meccanica, rivista a fine 2019: motore con minori emissioni inquinanti e potenza di 142 cv a 10mila e una coppia massima di 111 Nm. E poi la Ninja 1000Sx MY2021 avrà di serie il display Tft, il traction control, il cruise control e il cambio quick shifter. A questi sistemi si aggiungono il sistema di frenata integrato e il cornering control, per la gestione sicura della moto in curva.

Vulcan S rivista per il 2021

La compatta cruiser Kawasaki avrà tre colorazioni per il 2021: Metallic Spark Black, Metallic Flat Raw Graystone ed Ebony. Anche qui confermato il motore, bicilindrico parallelo in linea da 649 cc, raffreddato a liquido, in grado di erogare 60 cv. La Vulcan S MY2021 è dedicata a chi cerca una tipica custom maneggevole, dotata di un buon tiro ai medio-bassi e di una buona accelerazione.Gianluigi Guiotto