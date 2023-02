Kawasaki ZX-4R, com'è fatta la piccola Ninja

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriverà in autunno la Kawasaki Ninja ZX-4R, declinata in tre versioni – base, SE ed RR - in ordine crescente di dotazione racing. La Ninja ZX-4R è l'unica supersportiva 400 cc con un quattro cilindri in linea nella sua categoria, in grado di raggiungere i 15mila giri: la potenza massima di 77 cv sale a 80 con air box in pressione.

Il motore è stato concepito per coniugare un'importante coppia ai bassi e medi regimi ed una grande potenza agli alti regimi rendendola ideale sia per l'uso quotidiano sia per la guida sportiva in pista. Quanto alla ciclistica, il telaio è ispirato ad alcuni elementi ed al design della Ninja ZX-10RR World Superbike.