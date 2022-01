Kazakhstan, dopo la purga aiuti diretti ai redditi più bassi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo ha chiamato “elbasy”, leader della nazione, facendo pubblicamente riferimento a lui per la prima volta in questa settimana che ha scosso il Kazakhstan. Ma solo per attaccarlo. Confermando che l’era di Nursultan Nazarbajev, il primo presidente del Paese, è davvero finita.

Rivolgendosi in video-collegamento al Majilis, il Parlamento kazako, il presidente Kassym-Jomart Tokajev ha voluto mostrarsi pronto a raccogliere la lezione di questi giorni. La rivolta kazaka è nata dalle proteste per l’aumento dei prezzi del carburante, ma si è presto trasformata in una sollevazione orchestrata - secondo Tokajev - per destabilizzare il Paese.

Soffocati i disordini grazie all’aiuto della Russia

Con l’aiuto della Russia e degli altri Paesi della CSTO, alleanza militare tra ex repubbliche sovietiche, Tokajev ha soffocato i disordini, e ha consolidato il proprio potere personale regolando i conti con la fazione avversaria al punto da poter già dichiarare che la missione della CSTO è compiuta, e che i contingenti stranieri riprenderanno già nei prossimi giorni la via di casa. E poi ha messo mano al compito più difficile: convincere il Paese che la voce dei dimostranti è stata ascoltata, e che le loro rivendicazioni economiche avranno un seguito nei programmi del nuovo Governo.

«Grazie al primo presidente elbasy - ha detto Tokajev - nel nostro Paese si sono formati un gruppo di imprese e una classe di persone ricchissime, anche per i canoni internazionali. Penso sia venuto il momento che restituiscano al popolo del Kazakhstan quello che gli spetta».

La svolta populista di Tokajev prevede l’adozione, entro due mesi, di un programma di aumento dei redditi della popolazione, parallelamente a un congelamento di cinque anni degli stipendi di deputati, membri del Governo e delle amministrazioni comunali.