Kazakhstan, dopo gli scontri il governo calmiera il prezzo del gas per 6 mesi

Il governo ad interim Kazakhstan ha annunciato, il 6 gennaio, di aver imposto un calmiere per sei mesi sul prezzo del gas per arginare le proteste esplose in tutto il paese. In una nota il governo afferma di aver preso la misura “urgente” per “stabilizzare la situazione socio-economica” in un Paese in cui il Gpl è largamente usato come carburante per le automobili.

I disordini sono sfociati in scontri costati la vita a «decine dio manifestanti», secondo quanto dichiarato dalla polizia. «La scorsa notte le forze estremiste hanno tentato di prendere d’assalto gli edifici amministrativi e il dipartimento di polizia di Almaty, oltre a dipartimenti e posti di polizia locali», ha dichiarato un portavoce della polizia, citato da Interfax-Kazakhstan, Tass et Ria Novosti. Fra gli agenti, secondo un bilancio della televisione locale Khabar-24, si registrerebbero invece 12 vittime e 353 feriti complessivi. Un ufficiale della polizia sarebbe stato decapitato.

Un video diffuso dall’agenzia Tass e che circola sui media e sui social mostra soldati in assetto di guerra in Kazakhstan mentre sparano con i fucili ad altezza d’uomo, presumibilmente contro i manifestanti, che però non sono visibili nell’inquadratura, e si odono degli spari. Il Paese aveva chiesto l’aiuto di Mosca, ottenendo l’invio di truppe da parte della Russia e degli alleati.



La polizia: è un’operazione anti-terrorismo

«Decine di assalitori sono stati eliminati e le loro identità sono in corso di accertamento», ha dichiarato il portavoce della polizia della repubblica centroasiatica ex sovietica, Saltanat Azirbek, che ha definito la loro uccisione una «operazione antiterrorismo», affermando che la sparatoria è ancora in corso nella capitale economica del Paese, Almaty. Secondo il ministero dell’Interno kazako, citato dai media locali, almeno 8 membri delle forze dell’ordine sono rimasti uccisi negli scontri e altri 137 feriti.

Immagini diffuse sui media e sui social locali mostrano negozi saccheggiati e alcuni edifici amministrativi presi d’assalto e dati alle fiamme. In tarda serata ieri l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto), che raggruppa la Russia e altre cinque repubbliche ex sovietiche, su richiesta del Kazakhstan, ha annunciato l’invio di una «forza di pace» per «stabilizzare il Paese» perturbato da «interferenze esterne». A scatenare la protesta è stato l’annuncio dell’aumento dei prezzi del gas.