Kazakistan, 8mila arresti tra i manifestanti

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Sono quasi 8mila le persone arrestate durante la crisi in Kazakistan. Lo ha confermato il governo. Secondo il ministero degli Interni, «un totale di 7.939 persone sono state arrestate nel Paese». È intanto in corso un vertice in videoconferenza della Csto a guida russa, dedicato alla crisi in Kazakistan. Partecipa il presidente russo Vladimir Putin. Verranno discusse, secondo il Cremlino, «misure per normalizzare la situazione». Oltre alla Russia e al Kazakistan, fanno parte della Csto Armenia, Bielorussia, Kirghizistan e Tagikistan.

Le sommosse sono state un «tentativo di golpe» e di «sovvertire l’ordine costituzionale», ha dichiarato il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, nel suo intervento al vertice. Nel Paese sono entrati in azione «gruppi di militanti armati che aspettavano nell’ombra. L’obiettivo principale è diventato evidente: sovvertire l’ordine costituzionale, distruggere le istituzioni governative, prendere il potere. Stiamo parlando di un tentativo di colpo di stato», ha detto Tokayev. Il presidente ha aggiunto che «militanti stranieri» hanno partecipato all’«aggressione» contro il Kazakistan.

Loading...

Dopo cinque giorni di blackout, ripristinato Internet ad Almaty, principale città kazaka. Risulta salito ad almeno 164 unità il bilancio delle persone morte nei disordini che hanno scosso il paese questa settimana, 103 delle quali solo ad Almaty. Lo riportano diversi media citando il ministero della Salute. Si tratta di un bilancio che non può essere verificato in modo indipendente. Le autorità avevano fino a domenica denunciato la morte di 26 manifestanti e 16 membri delle forze di sicurezza e più di 2mila persone ferite.