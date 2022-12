Keeway Rkf 125 (2.516 immatricolazioni)

Unica moto 125 presente nella top ten, la Keeway Rkf 125 è una naked con un'estetica aggressiva e filante, in grado di piacere ai ragazzi che si avvicinano alle due ruote: non a caso è da due anni la 125 più venduta in Italia. Merito del prezzo concorrenziale: 2.690 euro. Monta un monocilindrico quattro tempi da 125 cc, raffreddato a liquido, quattro valvole, che offre buone prestazioni su strada grazie ai 12,7 cv erogati a 9.500 giri. Il telaio è un tradizionale traliccio in tubi d'acciaio, che garantisce la massima maneggevolezza tra le curve; la sella è alta 810 mm. Ha sei marce, strumentazione interamente digitale, serbatoio da 10 litri, e pesa 147 kg a secco.

4/11 6/11 Menu