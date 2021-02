Keller Williams, in Italia 30 nuovi market e 2500 nuovi assunti entro il 2023 Dopo le 3 nuove sedi del “debutto” in Italia, la società Usa presenta un programma di crescita triennale di Laura Cavestri

Dopo le 3 nuove sedi del “debutto” in Italia, la società Usa presenta un programma di crescita triennale

2' di lettura

Se in Italia, nel 2020, sono state aperte tre sedi, Roma, Milano, Firenze e sono stati associati circa 100 agenti. Nel 2021 l’obiettivo è la creazione di 6 nuovi market center e il

reclutamento di 400 agenti. E le città in lizza sono Torino, Genova, Bologna, Catania, Napoli, Venezia, dove sono in corso le selezioni per l’aggiudicazione del franchise.

È questo il piano di sviluppo di Keller Williams, presentato in anteprima al Sole 24 Ore da Keller Williams, la società di franchising immobiliare più...