Ken Fisher: «Corsa a comprare BTp? Fidatevi del mercato, non dei rating»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Come può il debito “Baa3” essere b-b-bellissimo? Anche dopo il mancato declassamento da parte di Moody’s a novembre, il rating del debito italiano è poco più che spazzatura. Le agenzie di rating temono il rapporto debito/Pil dell’Italia (141%). Eppure i BTp a 10 anni rendono poco meno dei Treasury decennali, sebbene il debito americano sia più basso, il rating più elevato e i Treasury abbiano lo status di “titoli rifugio” a livello globale. I mercati obbligazionari sono forse impazziti? No, semplicemente ignorano le inutili agenzie di rating e vedono la realtà: negli anni 2010 l’Italia ha allungato le scadenze delle obbligazioni, portando i costi annuali a lungo termine su livelli accessibili, mentre le autorità statunitensi hanno agito in modo maldestro. I mercati sapevano che il debito italiano non era così disastroso.

Il giudizio del mercato

Conta la valutazione del mercato, non quella delle agenzie, che, come Moody’s, restano indietro e presentano fatti già noti come novità.

Loading...

Pensate al declassamento dell’Italia da parte di Moody’s nel 2018. Nell’aprile 2023, i BTp decennali rendevano l’1,10% in più del benchmark europeo (i Bund tedeschi a 10 anni) e l’1,25% in meno degli omologhi statunitensi, i titoli rifugio mondiali. Più avanti, il 18 ottobre, proprio il giorno prima del declassamento di Moody’s, lo spread tra titoli italiani e tedeschi era balzato al 3,15%. I rendimenti dei BTp a 10 anni superavano dello 0,42% quelli dei titoli Usa. Solo successivamente è arrivato il declassamento. E dopo? Gli spread sono scesi fino alla fine dell’anno e un anno dopo i BTp rendevano appena l’1,3% in più dei Bund tedeschi, e lo 0,85% in meno dei Treasury.Come può il debito “Baa3” essere b-b-bellissimo? Anche dopo il mancato declassamento da parte di Moody’s a novembre, il rating del debito italiano è poco più che spazzatura. Le agenzie di rating temono il rapporto debito/Pil dell’Italia (141%). Eppure i BTp a 10 anni rendono poco meno dei Treasury decennali, sebbene il debito americano sia più basso, il rating più elevato e i Treasury abbiano lo status di “titoli rifugio” a livello globale. I mercati obbligazionari sono forse impazziti? No, semplicemente ignorano le inutili agenzie di rating e vedono la realtà: negli anni 2010 l’Italia ha allungato le scadenze delle obbligazioni, portando i costi annuali a lungo termine su livelli accessibili, mentre le autorità statunitensi hanno agito in modo maldestro. I mercati sapevano che il debito italiano non era così disastroso.

Il giudizio dei mercati L’opinione di Ken Fisher, presidente esecutivo di Fisher Investments Ken Fisher

Il ritardo delle agenzie di rating

Conta la valutazione del mercato, non quella delle agenzie, che, come Moody’s, restano indietro e presentano fatti già noti come novità.

Pensate al declassamento dell’Italia da parte di Moody’s nel 2018. Nell’aprile 2023, i BTp decennali rendevano l’1,10% in più del benchmark europeo (i Bund tedeschi a 10 anni) e l’1,25% in meno degli omologhi statunitensi, i titoli rifugio mondiali. Più avanti, il 18 ottobre, proprio il giorno prima del declassamento di Moody’s, lo spread tra titoli italiani e tedeschi era balzato al 3,15%. I rendimenti dei BTp a 10 anni superavano dello 0,42% quelli dei titoli Usa. Solo successivamente è arrivato il declassamento. E dopo? Gli spread sono scesi fino alla fine dell’anno e un anno dopo i BTp rendevano appena l’1,3% in più dei Bund tedeschi, e lo 0,85% in meno dei Treasury.