Kennedy: un podcast per raccontare il mito

Otto puntate per ripercorrere la storia del presidente degli Stati Uniti che finora più di ogni altro è diventato un’icona

La Storia è piena di storie. Storie da raccontare, storie da riscoprire, storie per aprire finestre su nuovi mondi. Una di queste si spalanca sugli Stati Uniti: ti affacci e davanti hai le immense praterie americane, le lunghe lingue d’alfalto delle highways che attraversano il Paese, le folle che applaudono all’uomo del futuro, il presidente John Fitzgerald Kennedy.

La storia di JFK è raccontata nel nuovo podcast realizzato dal Sole 24 Ore e curato dal professor Paolo Colombo, ordinario di Storia alla Facoltà di scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica. “Kennedy: il mito e il coraggio”, è un racconto in 8 puntate che ruota attorno all’assassinio del più famoso presidente statunitense. L’attentato di Dallas diventa un’occasione per riflettere sui tratti distintivi di una cultura – quella a stelle e strisce – decisiva per le sorti del mondo in cui viviamo e ancora più attuale adesso che un nuovo presidente cattolico, Joe Biden, si affaccia sulla scena statunitense.

La prima puntata - disponibile sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di podcast gratuite - è online da domenica 22 novembre, proprio in occasione dell’anniversario dell’attentato. Il podcast è realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

