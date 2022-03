Kenneth Branagh (Belfast)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Branagh ha indubbiamente messo tutto se stesso in questo film ispirato alla sua infanzia. Già più volte nominato agli Oscar (sia come interprete, sia come regista, sia come sceneggiatore) l'attore britannico spera di farcela in questa occasione, o per la regia (ma la favorita è Jane Campion), o per la sceneggiatura originale (attenzione però a Paul Thomas Anderson di Licorice Pizza). Belfast in ogni caso ha già avuto molti riconoscimenti e per il suo autore non può che essere una grande soddisfazione.