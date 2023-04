Kerbal Space Program 2 in rampa di lancio, il sogno dell’ingegnere aerospaziale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avete presente quando finisce il count down, il razzo lascia il suole e gli ingegneri della Nasa alzano e si danno il cinque tutti contenti. Ecco Kerbal Space Program 2 vi metterà nei panni di un ingegnere aerospaziale. E il primo razzo che manderete in orbita vi regalerà quell’emozione. Parliamo del remake di un gioco del 2015. Un simulatore di volo spaziale unico nel suo genere. Si impara giocando e non è per tutti. Ci sono da considerare pesi, aereodinamica, passaggi da un’orbita all’altra. Dal 24 febbraio è aperto l’early acces del gioco di Private Division e Intercept Games. I bug sono moltissimi ma la promessa è quella di una simulazione davvero “spaziale”.

Kerbal Space Program 2 Cinematic Announce Trailer

Cosa ci è piaciuto

Che è tecnico, che ci sono i video per imparare e non fa alcuna concessione al giocatore-tipo, quello che è abituato ad curve di apprendimento a zero ore. Qui invece toccherà studiare anche perché il secondo capitolo promette di essere ancora più profondo. Uso il verbo promettere perché nell’early access non si ha traccia né della modalità carriera e neppure del multiplayer. Kerbal Space Program 2 formerà una nuova generazione di esperti di voli spaziali, i quali si ritroveranno a imparare le basi dell’ingegneria aerospaziale. Grazie a nuovi tutorial animati, al miglioramento dell’interfaccia utente e alle interfacce di volo e di assemblaggio completamente riviste, i giocatori vecchi e nuovi potranno mettere subito alla prova la propria creatività, senza per questo sacrificare le sfide del primo capitolo I giocatori saranno deliziati e intimoriti da una nuova generazione di motori, parti, carburanti, varianti migliorate, sistemi di parti procedurali e tanto altro. L’interfaccia di assemblaggio veicoli rivista include la possibilità di ordinare le parti e una visuale del progetto per apportare modifiche precise. E, ovviamente, le parti saranno dotate di nuovi colori con cui personalizzare le tue creazioni come mai prima d’ora.

Cosa non ci è piaciuto

Troppi bug, se non avete una buona Cpu su Pc farete fatica. Poi 49 euro per l’early access sembrano tanti ma le novità, promettono gli sviluppatori, saranno aggiunte appena pronte. Quindi la cosa migliore da fare prima di giudicare in questi casi è aspettare. Ma la promessa di questo gioco vale il prezzo del biglietto.