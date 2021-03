Kering investe nel second hand di Vestiaire Collective Per la piattaforma francese nuovo round di finanziamento da 178 milioni di euro, supportato dal colosso francese e dalla società Usa Tiger Global Management, che la porta a un valore di un miliardo di dollari. Tra gli obiettivi: carbon neutrality nel 2026 e un’alleanza sempre più stretta con i brand di Marta Casadei

Per la piattaforma francese nuovo round di finanziamento da 178 milioni di euro, supportato dal colosso francese e dalla società Usa Tiger Global Management, che la porta a un valore di un miliardo di dollari. Tra gli obiettivi: carbon neutrality nel 2026 e un’alleanza sempre più stretta con i brand

3' di lettura

Vestiaire Collective, piattaforma francese di second hand di lusso, continua ad attirare investimenti. Proprio questa sera è stato annunciato un round da 178 milioni di euro, sostenuto dal gruppo del lusso Kering e dalla società statunitense d'investimento Tiger Global Management, che porta l’azienda tra le “unicorn company” che hanno un valore di oltre 1 miliardo di dollari.

La mossa, che arriva a meno di un anno dal precedente round da 59 milioni, ad aprile 2020, ribadisce l’interesse crescente - sia del pubblico sia degli investitori - per il mercato second hand che dovrebbe toccare i 60 miliardi di euro di giro d’affari nel 2025. E che non si è fermato nemmeno di fronte alla crisi: Vestiaire Collective - nato proprio in seguito alla crisi economica del 2008 - ha registrato una crescita del 100% del volume delle transazioni.



Loading...

«Il modello ha dimostrato la sua capacità di prosperare durante i momenti particolarmente difficili. Il settore del resale è caratterizzato da una rapida crescita, in particolare tra i consumatori Millennial e della Generazione Z che sono destinati a plasmare nei prossimi anni la realtà retail» ha detto il ceo Max Bittner.

Il modello che piace agli investitori



Per un grande gruppo del lusso come Kering, l’investimento in un player come Vestiaire Collective (dove, peraltro, sono in vendita moltissimi prodotti dei brand che fanno capo al gruppo, da Gucci a Saint Laurent) rappresenta un passo verso il futuro del lusso. E, insieme, verso un pubblico nuovo: «Il lusso second-hand è ormai una realtà con radici consolidate, specialmente tra i consumatori più giovani. Vogliamo cogliere questa opportunità per aumentare il valore che offriamo ai nostri clienti e indirizzare il futuro del nostro settore verso pratiche più innovative e sostenibili», ha detto François-Henri Pinault, ceo e presidente del gruppo Kering. Il colosso francese ha investito in Vestiaire Collective - con cui condivide anche la visione di una moda più sostenibile - con una quota del 5% e una presenza nel Cda della società.

L’altro grande investitore di questo round è Tiger Global Management, società statunitense di investimento nel settore tecnologico che ha già supportato aziende come Facebook e Spotify nel loro processo di crescita. E punta a sostenere Vestiaire Collective nell’espansione sul mercato a stelle e strisce.