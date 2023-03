Kering punta al taglio del 40% delle emissioni entro il 2035

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Kering punta a tagliare le emissioni di gas serra del 40% entro il 2035 ( e partendo dal 2021 come anno di riferimento). Un obiettivo ambizioso, che copre gli ambiti 1, 2 e 3 del protocollo sui gas serra, che il gruppo del lusso francese - cui fanno capo Gucci, Bottega Veneta e Saint Laurent, tra gli altri - ha scelto di comunicare a New York qualche giorno prima della pubblicazione del Rapporto sui progressi della sostenibilità 2020-2023, prevista per il 22 marzo 2023.

«Kering e le sue Maison hanno fatto passi da gigante per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità negliultimi anni e, parallelamente, hanno ampliato le proprie ambizioni aziendali - ha affermato François-Henri Pinault, presidente e ceodi Kering - Ora stiamo fissando un nuovo obiettivo assoluto, che copre gli ambiti 1, 2 e 3 del protocollo sui gas serra, perché se vogliamo davvero decarbonizzare le nostre attività globali dobbiamo passare dalle riduzioni dell’intensità di carbonio alle riduzioni assolute. Sono convinto che la riduzione dell'impatto in termini assoluti, unita alla creazione di valore, debba essere il prossimo orizzonte per aziende veramente sostenibili».

«Per rispettare la nostra visione a lungo termine a favore della sostenibilità del lusso e della moda - ha detto Marie-Claire Daveu, chief Sustainability and Institutional affairs officer di Kering - abbiamo continuato a sviluppare la nostra strategia in questo ambito. Stabilire un obiettivo per ridurre le emissioni del gruppo aiuterà la decarbonizzazione del nostro Gruppo, allo stesso tempo continueremo a rispettare l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Questo approccio incarna perfettamente il nostro spirito: continuiamo a progredire e quando i nostri obiettivi saranno raggiunti, sposteremo il benchmark ancora più lontano».

Tra i progetti più recenti di Kering sul fronte della sostenibilità c’è Climate Fund for Nature, il fondo di 300 milioni per tutelare la biodiversità del pianeta sempre più a rischio, lanciato in collaborazione con L’Occitane nei giorni della Cop15, a fine 2022.