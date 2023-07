Kering, riassetto ai vertici: Bizzarri (ad Gucci) lascerà in settembre, Bellettini (ad Ysl) nuova vicepresidente

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Kering ha annunciato oggi una serie di nomine ad alto livello, volte a rafforzare la gestione delle sue maison, elevando ulteriormente le competenze operative a livello di Gruppo e consolidando la sua organizzazione. Due i nomi al centro del riassetto del gruppo, il secondo al mondo per fatturato con vendite per 20,4 miliardi di euro nel 2022, ed entrambi italiani: Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci dal 2015, lascerà il marchio il prossimo 23 settembre. Al suo posto, in un ruolo ad interim, sarà Jean-François Palus, attualmente direttore generale di Kering.



Francesca Bellettini, presidente e ad di Yves Saint Laurent dal 2013, in aggiunta al suo ruolo corrente, viene nominata vicepresidente di Kering, responsabile per il brand development dell’intero gruppo. Tutti gli amministratori delegati dei marchi riporteranno a lei e sarà responsabile della guida delle maison Kering nelle loro prossime fasi di crescita. Per garantire una transizione appropriata, Francesca Bellettini assumerà gradualmente le sue nuove responsabilità nei prossimi mesi, e una nuova prima linea dirigenziale è stata istituita in Yves Saint Laurent.

L’uscita di Marco Bizzarri segue quella di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, avvenuta lo scorso novembre (sostituito da Sabato De Sarno, il cui debutto è atteso proprio a settembre). Una nomina che lui stesso aveva fortemente voluto, ed effettuata poco dopo il suo arrivo alla guida del marchio. Bizzarri era anche membro del Comitato Esecutivo di Kering dal 2012. «Figura chiave del Kering leadership Group da 18 anni, Marco Bizzarri ha concepito e guidato la straordinaria strategia di crescita di Gucci dal 2015, dopo aver già ricoperto con successo incarichi presso altre realtà del gruppo Kering», si legge nella nota.

Jean-François Palus, che ne prenderà il posto per un periodo definito «transitorio», «avrà il compito di rafforzare i team e le operazioni di Gucci, mentre la maison ricostruisce la sua autorevolezza e momentum, definendone la leadership e organizzazione del futuro». Jean-François Palus lascerà il suo incarico nel Consiglio di Amministrazione di Kering e si trasferirà a Milano. Fra le altre nomine, quella di Jean-Marc Duplaix, direttore finanziario dal 2012, viene nominato Kering deputy ceo, responsabile delle operazioni e della finanza: sarà a capo di tutte le funzioni corporate del gruppo e sarà responsabile del continuo miglioramento dell’efficienza delle diverse funzioni.

«Stiamo costruendo un’organizzazione più solida per cogliere appieno la crescita del mercato globale del lusso - ha commentato François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering -. Non vedo l’ora di lavorare con Francesca nel suo nuovo ruolo. Oltre a essere stata determinante nel moltiplicare per sei i ricavi da quando ha raggiunto Saint Laurent, è stata una partner straordinaria, e adesso tutti i nostri marchi, così come il gruppo, beneficeranno della sua esperienza. Jean-Marc ha guidato la nostra trasformazione in un gruppo di lusso integrato e conto su di lui per continuare a infondere disciplina e responsabilità in tutta l’organizzazione e promuovere il continuo sviluppo delle migliori pratiche in tutte le nostre operazioni. Jean-François è stato il mio braccio destro e uno sparring partner quotidiano per diversi decenni. Adesso concentrerà le sue energie nel portare la nostra più grande ricchezza al top della forma, e non potrei esserne più grato».