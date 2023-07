Kering, ricavi a 10 miliardi. Accordo per rilevare il 30% di Valentino

Infine Kering Eyewear ha raggiunto nei primi sei mesi ricavi pari a 869 milioni di euro, in aumento del +51% a tassi correnti +16% a tassi comparabili. Nel primo semestre, il risultato operativo corrente ha raggiunto i 186 milioni di euro.

«Nella prima metà dell’anno, abbiamo proseguito i nostri investimenti per l’appeal e l’esclusività delle nostre Maison. Pur impegnandoci in importanti iniziative per il futuro, abbiamo mantenuto un alto livello di redditività. Abbiamo anche compiuto alcuni passi decisivi per espandere la nostra presenza nell’universo del lusso, in particolare con l’acquisizione della casa di fragranze Creed per accelerare il decollo di Kering Beauté. Insieme ai grandi cambiamenti organizzativi che abbiamo annunciato la scorsa settimana per migliorare la gestione delle nostre Maison, nonché ai numerosi progetti che abbiamo già avviato negli ultimi mesi, l’andamento del primo semestre rafforza la mia fiducia nelle prospettive future di Kering», ha commentato Francois-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering.

L'acquisizione del 30% di Valentino

La concomitanza della semestrale con l'annuncio dell'ingresso in Valentino ha fatto sì che i risultati dl gruppo passassero naturalmente in secondo piano. Kering ha, infatti, reso nota l'acquisizione del 30% della casa di moda italiana per un ammontare di 1,7 miliardi di euro, con «una opzione per acquisire l’intero capitale» della società «al più tardi nel 2028». Come spiegato in una nota, «l’operazione rientra nel quadro di una partnership strategica tra Kering» e il fondo di investimento del Qatar Mayhoola, proprietario di Valentino, «che potrà permettere un possibile ingresso di Mayhoola nel capitale di Kering».

Con questa operazione, che sarà perfezionata entro fine 2023, Kering diventerà azionista di riferimento della maison fondata a Roma nel 1960 da Valentino Garavani e sarà rappresentato nel cda di Valentino, mentre Mayhoola resterà l’azionista di maggioranza con una quota del 70%.

«Sono impressionato dall’evoluzione di Valentino sotto il controllo di Mayhoola e molto felice che Mayhoola abbia scelto Kering come partner nello sviluppo di Valentino, una casa italiana unica sinonimo di bellezza ed eleganza. Sono molto felice di questo primo passo nella nostra collaborazione con Mayhoola per la crescita di Valentino e per continuare l’ottima traiettoria di elevazione del marchio che Jacopo Venturini continuerà a guidare» commenta Pinault.