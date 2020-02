Kering, ricavi in aumento grazie a Gucci, alza il dividendo (+10%) Il gruppo sta valutando l’impatto del coronavirus sulle vendite in Cina, che contano per il 34% del giro d’affari complessivo. Chiusi la metà dei negozi. di Monica D'Ascenzo

Gucci continua a trainare i risultati di Kering. Il gruppo francese del lusso ha archivia l’esercizio 2019 con un fatturato in crescita del 16% a 15,8 miliardi di euro e un utile netto pari a 2,3 miliardi in calo del 37,4% a causa di 1,25 miliardi di tasse pagate in Italia valle dell'accordo, raggiunto in maggio, con l'Agenzia delle Entrate. Nonostante il calo dell’utile, Kering ha annunciato un dividendo in crescita del 10% a 11,5 euro per azione.

Nel dettaglio le imposte pagate in Italia sono ammontate a 897 milioni, cifra che, con sanzioni e interessi, è cresciuta fino a 1,25 miliardi. La Guardia di Finanza imputava a Kering una presunta evasione fiscale da circa 1,4 miliardi per effetto di ricavi non dichiarati per 14,5 miliardi.

Tornando ai conti del 2019, il numero uno del gruppo, François-Henri Pinault, ha commentato positivamente l’anno di «crescita forte e redditizia e con un margine operativo corrente che per la prima volta ha superato la soglia del 30 per cento».

L’impatto del coronavirus

Come tutti i gruppi del lusso con una forte esposizione in Cina, Kering ha accusato un forte calo delle vendite nel Paese a causa del coronavirus, secondo quanto sottolineato dal numero uno François-Henri Pinault durante la conference call con gli analisti. La società non ha fornito le stime del 2020 a causa del contesto incerto, che tuttavia non metterà in discussione le fondamenta del gruppo. «Abbiamo registrato un forte calo delle vendite e del traffico nei negozi in Cina negli ultimi dieci giorni», ha dichiarato l’imprenditore, aggiungendo che ad ogni modo «è troppo presto per valutare l'impatto della malattia sulle attività del gruppo», che realizza circa il 34% del proprio giro d’affari nella Repubblica Popolare.