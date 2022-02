Kering, ricavi in crescita del 35% a 17,6 miliardi di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo record di redditività per Kering. Il gruppo francese del lusso ha archiviato lo scorso esercizio con una crescita dei ricavi del 35% su base comparabile rispetto al 2020 e del 13% rispetto al 2019. Le vendite hanno raggiunto i 17, 645 miliardi di euro. Particolarmente positiva l’evoluzione dell’utile operativo ricorrente in incremento del 60% rispetto al 2020 a 5,017 miliardi di euro. Il margine operativo si è attestato a 28,4%. Sulla piazza di Parigi il titolo Kering sta festeggiando i risultati con un balzo di oltre il 6%.

«Nel 2021 Kering ha realizzato delle performance eccellenti, consolidando ulteriormente la sua posizione di spicco nel settore del lusso. Grazie alla loro capacità di unire autenticità e creatività, tutte le nostre Maison hanno conseguito una solida crescita delle loro vendite, oltre i livelli del 2019, rafforzando al contempo l’esclusività della loro distribuzione e la loro brand equity» commenta François-Henri Pinault, presidente e ceo del gruppo, che prosegue: «Abbiamo ampliato il nostro team di persone di talento in tutto il mondo e sono davvero grato per gli straordinari risultati conseguiti da tutti. Stiamo lavorando assiduamente per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Tutte le nostre marche sono più forti che mai e siamo fiduciosi di poter estendere al 2022 e agli anni successivi le performance dello scorso anno».



Nel solo quarto trimestre i ricavi sono aumentati del 35,1% a 5,41 miliardi di euro, rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre nel confronto con il 2019 pre covid l’incremento è del 25%.

Gucci protagonista della crescita

Nel 2021 positivo l’andamento delle vendite per Gucci, che ha registrato ricavi per 9,731 milioni di euro in miglioramento del 31%, superando il livello del 2019. Le vendite generate nella rete retail sono cresciute del 37% su base comparabile rispetto al 2020 e del 10% rispetto al 2019. Nell’ambito della revisione della distribuzione di Gucci, i ricavi wholesale sono diminuiti del 10% anno su anno e il 39% rispetto al 2019.



Nel quarto trimestre del 2021, la crescita dei ricavi di Gucci ha subito un’accelerazione fino al +32% su base annua e +18% rispetto allo stesso periodo del 2019. «Questo grazie al successo delle sue linee iconiche, insieme a un fitto calendario di eventi e lanci di nuovi prodotti» si legge nella nota del gruppo. Le vendite dei negozi a gestione diretta sono aumentate del 35% rispetto al quarto trimestre 2020 e del 25% rispetto allo stesso periodo del 2019.