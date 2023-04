Kering, ricavi in leggera crescita a 5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gucci non è stata una sorpresa negativa, come è successo negli ultimi trimestri. Gli analisti hanno commentato così a caldo i risultati del primo trimestre di Kering, che ha segnato una crescita dei ricavi del 1% a 5,077 miliardi di euro, con la maison italiana in miglioramento dell’1% a 2,616 miliardi. Un andamento migliore è stato evidenziato da Saint Laurent, che ha segnato un +8% a 806 milioni.

«La performance di Kering nel primo trimestre è rimasta mista, come avevamo previsto. Mentre ...