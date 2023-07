Kering staccherà un assegno da 3,5 miliardi per i profumi Creed

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un assegno da 3,5 miliardi di euro. È quello messo sul piatto dal Kering per rilevare l’etichetta di fragranze francese di fascia alta Creed lo scorso giugno. L’indiscrezione è stata pubblicata dal Financial times e non commentata dalle due società. A intascare quell’assegno fondi controllati da BlackRock e dall’attuale presidente della società Javier Ferran , in un’operazione interamente in contanti per l’acquisizione del 100% della casa di fragranze. Un deal annunciato a inizio anno e che dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2023.

I numeri di Creed

Creed, il più grande attore globale indipendente in questo segmento di mercato, ha chiuso l’esercizio al 31 marzo con un fatturato di oltre 250 milioni di euro e «un Ebitda margin molto elevato», secondo quanto dichiato da Jeans-Francois Palus, group managing director di Kering, in occasione dell’incontro con gli analisti il 26 giugno scorso. In quell’occasione il manager aveva anche spiegato il senso strategico dell’operazione: «Questa acquisizione rappresenta un passo decisivo per Kering Beauté, la divisione che abbiamo recentemente creato e che è diretta da Raffaella Cornaggia. La bellezza è un’estensione naturale dell’universo delle nostre case. È strategico per Kering sviluppare la nostra competenza e la presenza in questa categoria proprio come abbiamo fatto nell’occhialeria. L’acquisizione di Creed sosterrà e accelererà le nostre ambizioni in questo settore fondamentale».

Loading...

Il valore della transazione

Sempre in quell’occasione il cfo Jean-Marc Duplaix specificò riguardo al valore dell’operazione: «La transazione si basa sul multiplo che tiene conto che la redditività di Creed è alta rispetto alla media del settore. Il che è molto coerente con le recenti transazioni del settore in termini di multiplo sull’Ebitda» ha dichiarato, concludendo: «Quindi, se si applica il multiplo generalmente utilizzato per questo tipo di transazione, si può avere un’idea del prezzo che sarà pagato e che si rifletterà sul bilancio entro la fine dell’anno, poiché prevediamo di chiudere la transazione entro il 2023. Riassumendo, il multiplo utilizzato rispecchia pienamente sia la qualità sia la rarità di tale asset sul mercato».

Quanto aveva speso Blackrock?

Blackrock, attraverso Blackrock Long Term Private Capital, aveva acquisito la maggioranza di Creek solo nel febbraio 2020, dopo 250 anni e sei generazioni di impresa familiare. Allora, come oggi, la cifra della transazione non fu resa nota, ma un’indizio viene dal dettaglio del finanziamento covenant-lite B da 250 milioni di euro di Creed a sostegno della sua acquisizione da parte di Blackrock e del management in un’operazione di buyout. Nel dettaglio il finanziamento con scadenza maggio 2027 aveva un prezzo di Euribor+500 basis point con un floor dello 0% e prevedeva 12 mesi di protezione soft call 101.