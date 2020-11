Ketchup e salse Kraft Heinz, packaging sostenibile e piani di crescita in Italia Le vendite per uso domestico compensano quasi completamente le perdite nei pasti fuori casa. Crescono gli investimenti della multinazionale per aumentare sostenibilità e tracciabilità dei prodotti di Emiliano Sgambato

Sostenibilità e filiera corta. Sono i due obiettivi al centro della strategia di Kraft Heinz, il colosso internazionale del food da 25 miliardi di dollari di fatturato globale, che in Italia è presente soprattutto nel settore salse (maionese, ketchup e un’altra ventina di prodotti per un fatturato di 50 milioni di euro) e baby food (Plasmon, Cuore di Natura, Nipiol, Dieterba, 240 milioni). Ma anche nel medical food con i marchi Biaglut (senza glutine) e Aproten (ipoproteici).

L’impegno per l’ambiente

«Entro il 2025 vogliamo realizzare una serie di obiettivi importanti a tutela dell’ambiente – spiega Andrea Budelli, presidente Continental Europe di The Kraft Heinz Company –. Taglieremo del 20% gli sprechi produttivi di tutte le materie prime e dei materiali di consumo utilizzati nei nostri siti produttivi, così come ridurremo della stessa quota percentuale il consumo di acqua, campo in cui abbiamo già fatto molto. Inoltre la maggior parte dell’energia elettrica acquistata dovrà provenire da fonti rinnovabili. L’ideale sarebbe arrivare al cento per cento, ma in alcuni mercati non ci sono le condizioni per farlo».

Circolarità per le bottigliette

Soprattutto, un investimento di 10 milioni a livello europeo è stato avviato nel campo del packaging sostenibile. «Il nostro progetto – continua Budelli – punta sulla circolarità. L’obiettivo è arrivare entro il 2025 a fare in modo che tutte le componenti delle nostre bottigliette di ketchup (che coprono il 60-70% del totale) e delle altre salse con il sistema top-down siano non solo riciclabili ma riutilizzabili per produrre altre bottigliette dello stesso tipo e non altri tipi di plastiche e materiali».

L’impatto in Europa sarà su 300 milioni di confezioni (di cui circa il 10% in Italia) equivalenti a 8-9mila tonnellate di plastica. «L’investimento è destinato a crescere e il progetto sarà esteso a livello globale, ma l’Europa farà da apripista perché qui c’è maggiore sensibilità e le tecnologie di filiera necessarie. In particolare l’Italia è all’avanguardia nel packaging e questo progetto avrà ricadute importanti su questo settore».

Baby food a filiera corta

Sostenibilità vuol dire anche rifornirsi di materie prime tracciabili prodotte vicino ai propri stabilimenti e da fonti che a loro volta rispettino l’ambiente. «Da questo punto di vista – sottolinea Budelli – puntiamo molto sull’accordo che garantisce al nostro stabilimento di cibo per l’infanzia a Latina di utilizzare ingredienti da filiera italiana controllata per l’80% del fabbisogno con l’obiettivo di arrivare alla totalità dei rifornimenti entro cinque anni».