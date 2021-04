Keynes e la «Teoria Generale» che ci fece capire meglio il mondo

7' di lettura

John Maynard Keynes morì 75 anni fa, domenica 21 aprile 1946, a Tilton, un villaggio del Sussex a sud di Londra. Era nato a Cambridge il 5 giugno 1883. Aveva dunque poco meno di 63 anni. La sua morte fu improvvisa, ma non inaspettata. Da anni versava in condizioni di salute precarie: nella primavera del 1937, a un anno dalla pubblicazione della Teoria generale, era stato ricoverato per un seria crisi cardiaca. Era stata diagnosticata una malattia coronarica di origine batterica per la quale, prima della scoperta degli antibiotici, la sola cura nota era rest and hope – riposare e sperare. Era rimasto praticamente fuori gioco fino all’autunno del 1938 per poi riprendere una vita sostanzialmente normale, anche se da allora, nei momenti di stress, vi erano state nuove crisi, seguite però ogni volta da una sorprendente capacità di ripresa.

Un anno dopo era scoppiata la guerra. Nominato, come già nel 1915, consulente del Tesoro, era diventato di fatto una specie di Supercancelliere dello Scacchiere. Sul piano interno aveva collaborato alla impostazione e alla preparazione dei bilanci dello Stato di quegli anni, ma contemporaneamente aveva avuto la responsabilità delle relazioni finanziarie con gli Stati Uniti, dove si era recato sei volte fra il ’41 e il ’46, spesso per lunghi soggiorni e per trattative difficilissime sui due dossier principali di cui si era occupato. Sul piano bilaterale, aveva negoziato i prestiti ingenti di cui il aveva assoluto bisogno per condurre la guerra; sul piano più generale, aveva elaborato un complesso di proposte s

ull’assetto del dopoguerra per evitare di ripetere la “follia” della Conferenza di Parigi e del trattato di pace di Versailles che aveva personalmente vissuto – e avversato – nel 1919.

Un mese prima della sua scomparsa era tornato per l’ultima volta negli Stati Uniti per prendere parte, a Savannah in Georgia, alla prima

riunione del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, i due gemelli nati a Bretton Woods di cui – disse nel discorso che

pronunziò in quell’occasione – «si sentiva padre e nutrice». Al rientro aveva lasciato l’incarico di Consigliere del Tesoro che aveva ricoperto dall’inizio della guerra.

Era il primo periodo di riposo dopo anni di lavoro massacrante. Nei giorni precedenti aveva incontrato alcuni amici di sempre che abitavano nei pressi di Tilton, la casa di campagna del Sussex che aveva affittato nel 1924, quando stava per sposare Lydia Lopokova, la stella dei Ballets Russes di Sergej Djagilev con cui ebbe un matrimonio felice. A Rodmell viveva (da solo, dopo il suicidio di Virginia nel 1941) Leonard Woolf di cui era amico dagli anni universitari di Cambridge e della Società degli Apostoli. A Charleston vivevano Vanessa Bell, la sorella di Virginia, che Keynes conosceva più o meno dal 1906 quando si era trasferito a Londra e Duncan Grant, il pittore che aveva rappresentato la sua più importante storia sentimentale degli anni giovanili, prima della comparsa di Lydia.

Il giorno precedente Keynes era andato in auto a vedere il mare e, sentendosi bene, aveva percorso a piedi con Lydia parte della via del ritorno. Nelle prime ore della mattina – era il giorno di Pasqua – venne trovato senza vita nella sua camera da letto.

La preparazione del secondo dopoguerra era stato il tema che più lo aveva assorbito in quegli anni. Durante il terzo dei viaggi negli Stati Uniti, nel luglio del 1944, si era svolta la Conferenza di Bretton Woods, nella quale era stato definito l’assetto economico-monetario post-bellico. Partecipavano circa 800 delegati di quarantaquattro 44 Paesi alleati. Le proposte principali erano state formulate da Keynes fin dal 1941 e ripetutamente discusse con gli americani. Da un lato Bretton Woods fu un successo perché in quell’occasione venne definito il sistema monetario e finanziario del dopoguerra; dall’altro però Keynes riuscì a far passare solo una parte delle sue proposte innovative. Il negoziatore americano, Henry D. White, sottosegretario al Tesoro, aveva accettato la sua proposta dei cambi fissi per evitare il ripetersi del disordine monetario del periodo fra le due guerre, ma aveva bocciato l’idea di dar vita a una moneta nuova, il Bancor, sganciata dall’oro e gestita da una banca mondiale che l’avrebbe creata secondo le necessità dell’economia e del commercio internazionali. Gli americani volevano mettere il dollaro al centro del sistema, prendendo il posto che in passato era stato della sterlina. Vi erano stati negoziati e scontri molti duri.