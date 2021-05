Keynes non basta, servono capitali privati e regole chiare per attirarli

Il primo è che l’Italia presenta un consistente gap infrastrutturale che, a fronte del già alto debito pubblico, non potrà essere sostenuto solo da investimenti pubblici in logica keynesiana. Se è vero che il settore pubblico deve svolgere un ruolo di traino nel rilancio del comparto infrastrutturale, è altrettanto vero che il vero bacino di risorse finanziarie investibili – soprattutto in un periodo di rendimenti ridicoli offerti dalle asset class tradizionali – è rappresentato dal settore privato e dall’ampia platea di investitori istituzionali di lungo termine. Il Pnrr, come rilevato nel precedente articolo, non sembra considerare la necessità di attrazione di capitale privato come integrazione delle risorse pubbliche attraverso programmi in grado di dare un’accelerazione a forme virtuose di partenariato pubblico-privato (Ppp).

La seconda critica discende direttamente dalla prima. Un Paese che sposa la logica della collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo e la gestione di opere infrastrutturali deve essere convinto del fatto che la partnership può funzionare solo a certe condizioni. In particolare, regolazione e controlli devono essere coordinati, prevedendo la fornitura privata di risorse finanziarie, la gestione dei rischi dell’infrastruttura, la sua operatività. Il privato investe solo se può contare su un assetto regolatorio chiaro, definito nelle regole del gioco e su un apparato amministrativo autorevole in grado di bilanciare gli obiettivi di rischio e rendimento ricercati da un investitore privato con le relative grandi responsabilità. Il settore pubblico, perciò, deve mettere a disposizione una classe dirigenziale preparata, in grado di svolgere il proprio ruolo di regolatore attento e

di controllore efficace del processo di investimento del partner privato e della sua globale performance operativa. Le recenti tristi esperienze impongono un cambio di passo: concessioni/regolazioni/controlli chiari, disciplinati e vigilati. Di questi aspetti il Piano, anche nel capitolo delle riforme, si occupa in modo limitato e ci pare poco lungimirante.

Questi 240 miliardi di euro sono un’occasione che mai si ripresenterà in futuro. Gestire bene le risorse è l’occasione per consentire al nostro Paese, ora più che mai, di uscire da decenni di scarsa produttività e competitività e consegnare qualcosa di più forte – e più bello – alle generazioni che ci seguiranno.