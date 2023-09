KGM Torres: il nuovo SUV coreano messo alla prova

Ascolta la versione audio dell'articolo

SsangYong diventa Kgmobility e amplia la gamma con l’arrivo del suv Torres. Primo modello della nuova era del marchio coreano, dopo l’uscita di scena di Mahindra nel 2020 e la successiva acquisizione da parte di Kg Group, Torres è un D-Suv lungo 4,70 metri atteso anche in versione completamente elettrica. Importato e distribuito in Italia dal Gruppo Koelliker, per ora è disponibile esclusivamente in abbinamento alla motorizzazione turbo benzina 1.5 da 164 cavalli in abbinamento alla trazione a due o quattro ruote motrici e al cambio manuale o automatico. Tra i punti di forza della Torres spicca il prezzo di acquisto, a partire da 31.900 euro a fronte di una dotazione di serie completa.

Kgm Torres dimensioni e stile

Vista dal vivo la Kgm Torres non passa inosservata, grazie alle dimensioni importanti ma soprattutto ai tratti decisi a partire dal frontale a sviluppo verticale con la calandra incorniciata dai gruppi ottici sottili. Le fiancate sono caratterizzate dai larghi passaruota e dalla linea di cintura piatta, mentre il posteriore è la parte che genera qualche dubbio a causa di soluzioni inusuali come la grande bombatura sul portellone. Le dimensioni della Kgm Torres la fanno rientrare nel segmento dei D-Suv, a partire da una lunghezza pari a 4.700 mm, una larghezza di 1.890 mm, un’altezza di 1.720 mm e un passo di 2.680 mm. Tre le misure di cerchi in lega disponibili: 17, 18 e 20 pollici.

Interni Kmg Torres

Salendo a bordo della Torres si apprezza il salto qualitativo rispetto ai modelli SsangYong del passato, grazie ad una dotazione hi-tech completa e all’utilizzo di materiali pensati anche per i gusti europei. Tre gli schermi a bordo, a partire dallo schermo centrale da 12,5” da dove gestire il sistema d’infotainment e la connettività con Android Auto ed Apple CarPlay. Nella parte bassa della plancia arriva un secondo schermo per la climatizzazione, mentre davanti al guidatore sparisce la tradizionale strumentazione a lancette pe lasciare spazio ad un monitor tft. Molto ampio il bagagliaio, con una capacità di carico da 703 litri a 1.662 litri

Kgm Torres, scheda tecnica

Sotto il cofano è disponibile esclusivamente la motorizzazione benzina 4 cilindri turbo iniezione diretta da 1.5 litri da 164 cavalli e con una coppia di 280 nm già a 1.500 giri. Disponibile in versione a trazione anteriore in abbinamento al cambio manuale a sei marce o automatico a sei velocità, è offerta anche in versione 4wd esclusivamente con trasmissione automatica. Con il cambio automatico è prevista la gestione del driving mode system, con modalità selezionabili dal guidatore (Normal, Sport, Winter). Il drive mode system – in presenza di cambio manuale - è sostituito dallo steering mode, con due modalità di utilizzo (Normal e Sport). La trazione Awd on demand si inserisce automaticamente quando necessario ed è presente un tasto per attivare per attivare il “lock mode”elettronico, che fino a 40 km/h rende più efficace la guida su terreni particolarmente difficili. Oltre alla futura versione completamente elettrica, confermata dall’importatore Koelliker, la Torres arriverà nel corso del 2024 molto probabilmente anche in versione Gpl.

Kgm Torres, prova su strada

Durante il primo contatto tra le colline del Monferrato, la Torres si dimostrata una buona alternativa a d-suv dai marchi più conosciuti. Provata in versione 1.5 Turbo Gdi Dream 2wd At, ovvero l’allestimento intermedio tra Road e Icon, garantisce buone prestazioni per la tipologia di auto nonostante un assetto maggiormente votato al confort e un frenante che mostra qualche debolezza nelle frenate più impegnative. Completa la dotazione Adas, con un livello 2 già dalla versione d’accesso.

Kgm Torres, prezzi

Quanto costa la Kgm Torres? Il listino parte da 31,900 euro per la versione Road a due motrici con cambio manuale e arriva ai 39.500 della 4wd automatica in versione Dream o 43.500 euro in versione Icon. Cortissima la lista optional, con la sola vernice metallizzata disponibile.