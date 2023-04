Kia - 63.053 immatricolazioni

Kia conquista la nona posizione tra i marchi più venduti in Europa a marzo 2023 grazie alle 63.053 immatricolazioni contro le 58.994 del 2022 e facendo registrare una crescita del 6,9%. Come market share, secondo l'analisi fatta da ACEA, Kia ha raggiunto a marzo 2023 il 4,4% del mercato. Nel periodo gennaio-marzo è cresciuta del 2,2% passando da 145.333 a 148.571 immatricolazioni. Tra i modelli più venduti nella prima parte dell'anno non manca la Kia Sportage. La quinta generazione di Sportage è interamente elettrificata, con versioni Mild Hybrid, Hybrid e plug-in Hybrid. Efficienti motori benzina o Diesel, entrambi esclusivamente Mhev, sono affiancati da nuove motorizzazioni ibride o PHEV disponibili per la prima volta nella storia di Sportage. Il design ridefinisce i confini dello stile sia per gli interni sia per la linea esterna. La tecnologia all’avanguardia dei sistemi di connettività, gli efficienti propulsori e le più recenti innovazioni in tema di sicurezza passiva e attiva con gli ausili Adas di ultima generazione, migliorano ulteriormente l'esperienza con Sportage. Rappresentano una novità assoluta per la gamma Sportage il tetto nero che accentua il carattere sportivo ed il taglio dinamico del montante C.



