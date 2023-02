La Kia Niro con 38.522 unità (– 18%) è un crossover media alla terza generazione. Proposta sempre nelle versioni ibrida full, ibrida ricaricabile ed elettrica, ha uno stile non banalità: più che nelle proporzioni, lo si nota nei particolari come le luci anteriori e posteriori e il parafango posteriore che nell'elettrica è proposto solo in abbinamento al bianco. L’abitacolo è ospitale anche se l’elettrica ha un pò meno di spazio per chi sta sul divano e ben rifinito con cura e con dei materiali, alcuni dei quali riciclati che hanno un aspetto quasi lussuoso. Ben disposti i comandi e molto apprezzabile il sistema multimediale con schermo di 10,25 pollici, inserito in un unico elemento e al centro del cruscotto digitale.

