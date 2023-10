Kia, 15 nuove auto elettriche entro il 2027 per rilanciare sostenibilità e innovazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Kia entra nel vivo della transizione elettrica e lo fa con un lungo elenco di debutti a ioni di litio, presentate durante la prima edizione dei Kia EV Days. Per scoprire i modelli in arrivo nei prossimi anni, siamo andati in Corea del Sud dove abbiamo visto da vicino le novità: due concept, pressoché definitivi, battezzati EV3 ed EV4 e il modello finito EV5. Il marchio, del gruppo Hyundai, guidato dal Ceo Ho Sung Song, punta ad una crescita esponenziale delle vendite di battery electric vehicle. Secondo i piani si passerà, infatti, dalle 258 mila elettriche vendute previsionalmente nel 2023, al milione del 2026 (pari al 25% delle vendite complessive), per arrivare al 1.6 milioni nel 2030 su un totale di 4,3 milioni di Kia commercializzate a livello globale.

Quest’ultimo dato riassume alla perfezione la strategia del marchio coreano: ampia offensiva di modelli elettrici ma al tempo stesso continuare a presentare e produrre veicoli con cilindri e pistoni sotto al cofano. Perché se i costruttori europei hanno fatto “all-in” sull’auto elettrica, anche a causa della decisione della Comunità Europea di bloccare la vendita di modelli tradizionali dal 2035, Kia ha ben chiaro come la situazione a livello globale non potrà essere completamente elettrica. Non solo: continuare ad offrire nuovi modelli termici (come la Picanto attesa in Italia nel 2024) anche nel vecchio continente, potrebbe mettere Kia in una situazione di vantaggio in un mercato sempre più orfano di vetture alimentate con carburanti fossili. Grande attenzione anche alla sostenibilità, come evidenziato da nuovi materiali effetto pelle realizzati partendo dalle radici dei funghi e battezzati Mycelium.

Loading...

Tornando ai debutti, tutti i modelli nasceranno sulla piattaforma modulare E-GMP e arriveranno o saranno svelati in veste ufficiale nel 2025. Partendo dalla EV5, si tratta un suv di segmento C lungo 4,61 metri. Prodotto in Cina e in Corea, con specifiche differenti, sarà proposto nelle varianti standard, long-range e long-range awd. Per la Cina, il modello standard, dotato di una batteria da 64 kWh e di un motore da 160 kW, dovrebbe avere un’autonomia di guida di 530 km secondo gli standard cinese Cclt (Combined Charging and Load Cycle). Il modello long-range, dotato di una batteria da 88 kWh e dello stesso motore da 160 kW, punta a percorrere 720 km. La 4x4 long-range sarà dotato di una batteria da 88 kWh e di una potenza combinata di 230 kW, con un motore da 160 kW sull’asse anteriore e uno da 70 kW si quello posteriore.

La futura gamma elettrica Kia sarà anche costruita in Europa, a partire dalla compatta Kia EV2. Durante la presentazione a Seoul sono state fornite informazioni inedite sulla piccola a zero emissioni pronta al debutto entro la fine del 2025. Costruita nell’impianto di Zilina in Slovacchia, sarà un crossover lungo poco più di quattro metri, come anticipatoci da fonti coreane, e nascerà sulla piattaforma modulare E-Gmp. Per ora nessuna informazione sulle motorizzazioni ma un’indicazione sul prezzo di vendita: tra i 30 e i 35.000 euro.

Salendo a circa 4.35 metri, si passa al crossover EV3 Concept. Gli interni si caratterizzano per il parabrezza proteso in avanti e la lunga linea del tetto spiovente. Il design ergonomico avanzato dei sedili e i materiali ecologici utilizzati, si combinano con piccoli tavoli che ruotano in lunghezza, posizione e angolazione. Il sedile posteriore ribaltabile è altrettanto flessibile e può essere facilmente ripiegato verso l’alto, consentendo di riporre bagagli ingombranti come scooter elettrici e biciclette.