Kia aggiorna il crossover: più tecnologia a bordo e dettagli di stile su XCeed

A tre anni dal lancio il crossover compatto di Kia, la XCeed si ripresenta con un aggiornamento piuttosto corposo che introduce novità estetiche e tecnologiche oltre all’inedito allestimento GT-Line. Esteticamente le novità si concentrano nella parte anteriore, dove i fari hanno un diverso disegno interno delle luci e la griglia è più grande oltre ad aggiungersi un convogliatore d’aria. I fendinebbia integrati nei fari, liberano spazio utile per il nuovo fascione paraurti. Dietro, invece, gli aggiornamenti riguardano il diffusore d’aria con una piastra lucida e una nuova sede degli scarichi. L’allestimento GT Line al debutto sulla XCeed presenta dettagli unici come le modanature in cromo scuro, cerchi in lega di 18 pollici, mancorrenti sul tetto in nero lucido e le calotte degli specchietti nere. Ma la XCeed si rinnova anche all’interno con il quadro strumenti digitale di 12,3 pollici full-hd e quello multimediale su uno schermo touch di 10,25 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Di serie tutte leXCeed offrono l’ultima versione del Kia Connect, il sistema che consente con l’app di controllare da remoto alcuni parametri della vettura. La gamma motori per la nuova XCeed prevede un 3 cilindri di 1.000 cc alimentato a GPL da 120 cv, oltre al 4 cilindri di 1.500 xx abbinato ad un mild hybrid e al cambio automatico a doppia frizione per 160 cv. C’è poi il 4 cilindri 1.600 cc turbodiesel mild-hybrid da 136 cv abbinato al manuale a 6 marce o ad un automatico a 7 rapporti. Completa l’offerta l’ibrido plug-in sulla base di un 4 cilindri di 1.600 cc e un motore elettrico da 60 cv alimentato dalla batteria da 8,9 kWh, per una potenza di 141 cv.

L’autonomia in elettrico è di 48 km. La nuova XCeed che sarà vendita da settembre verrà proposta al prezzo d’attacco di 27.500 euro.