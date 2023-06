Kia amplia la gamma delle elettriche: Debutta EV9, il suv formato famiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La strategia di elettrificazione Kia prosegue a tappe serrate. Il marchio del gruppo Hyundai, ormai terzo costruttore nella classifica mondiali ha tolto i veli al nuovo suv elettrico sette posti EV9 che affianca EV6 nella famiglia di auto elettrica battezzata EV composta da i modelli progettati e sviluppati per essere solo elettrici. Ma andiamo per ordine. La bussola del brand sud-coreano si chiama S Plan, il piano strategico a medio-lungo termine volto a stabilire progressivamente una posizione di leadership nell’industria automotive di domani, puntando sempre più su elettrificazione, servizi di mobilità, connettività e guida autonoma. Sono quindici i modelli elettrici annunciati entro il 2027. E l’obiettivo è di raggiungere le 1.6 milioni di Bev vendute entro il 2023.

Un programma che al marchio costa, secondo le previsioni, 29 trilioni di won (circa 23,6 miliardi di euro). E tutto è iniziato con il rebranding nel 2021: Kia ha assunto una nuova identità con un logo inedito che rappresenta l’intenzione del marchio di conquistare nel prossimo futuro una posizione di punta nel mercato dell’industria automotive, passando attraverso un percorso di profondo rinnovamento di tutte le sue attività.

Loading...

Ma non solo, anche i modelli della gamma hanno assunto uno stile condiviso battezzato “Opposites United”. Lo stesso che abbiamo trovato su EV9, il maxi suv che si basa sul pianale E-Gmp (Electric Global Modular Platform), su cui è basata anche la sorella EV6. Le dimensioni sono molto generose: il veicolo è lungo 5.010 mm, largo 1.980 mm e alto 1.755 mm. Anche il passo è molto lungo (3.100 mm) per posizionare tre file di sedili e alloggiare sette posti.

A prima vista EV9 stupisce per la scelta degli specchietti retrovisori che sono digitali (optional) come sono già stati visti su Lexus ES300h L, Audi e-tron e la piccola giapponese Honda-e. L’evoluzione stilistica del brand è ben visibile: l’anteriore è imponente, senza prese d’aria (per le vetture elettriche non è necessario il raffreddamento del radiatore) e ripropone, in proporzioni diverse, la firma luminosa molto simile a quella già vista sulla nuova generazione del suv Sportage. Gli interni sono essenziali e con materie prime sostenibili. Salta subito all’occhio l’ampio schermo, forma da tre display più piccoli: il cruscotto digitale da 12,3”, un piccolo display per la gestione del clima da 5.3” e il classico touchscreen da cui accedere all’infotainment sempre da 12,3 pollici. Sono tre le file di sedili (disponibile in a 6 che 7 posti) e i sedili (indipendenti) della seconda fila si possono girare di 180° a formare un piccolo salotto posteriore.

EV9 viene proposto sia in versione a due ruote motrici con trazione posteriore che a quattro ruote motrici, grazie al lavoro congiunto di due motori elettrici. La prima versione è dotata di un elettromotore a magneti sincroni permanenti posto sull’asse posteriore con una potenza di 150 kW (203 cv) e una coppia massima di 350 Nm. Mentre per la versione a trazione integrale, sono presenti due motori da 141,3 kW (192 cv), uno su ciascun asse, per una potenza di sistema di 282,6 kW (384 cv). Ed è in grado di raggiungere una coppia massima di 600 Nm.