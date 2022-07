Kia, arriva il restyling della XCeed: ecco come è cambiata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Kia ha presentato il restyling della XCeed che ora si segnale per un’accentuata sportività del crossover coreano. Oltre allo stile aggiornato, la nuova XCeed, infatti, è disponibile nell’allestimento top di gamma GT-Line, mentre la gamma dei motori previsti propone un’ampia scelta fra modelli mild e plug-in hybrid senza dimenticare i diesel. Le vendite della nuova XCeed saranno avviate nel corso del mese di settembre a dei prezzi non ancora comunicati.

Stile ridefinito e cerchi da 16 e da 18 pollici

Lo stile dinamico che ha caratterizzato la XCeed fino a oggi si è ulteriormente accentuato modificando sia i paraurti che la mascherina, ma anche i gruppi ottici. Vengono, inoltre, adottati i nuovi loghi aggiornati del marchio coreano. Le prese d'aria propongono adesso una forma più aggressiva, mentre i fari mantengono la stessa forma, ma cambiano negli elementi interni. Anche i cerchi di lega sono disponibili nella varianti 16 e 18 pollici sono stati ridisegnati.

Debutta il livello top di gamma GT Line

L'inedita variante GT Line, inoltre accentua ulteriormente il dinamismo della Xceed model year 2022 con prese d'aria frontali e mascherina specifiche, diffusore posteriore e minigonne in colore della carrozzaria oltre a specifici fari a Led posteriori con piccoli esagoni singoli. Un allestimento che fa cambiare ulteriormente aspetto al crossover coreano e aggiunge un tocco di evidente eleganza all'XCeed che resta uno del modelli della famiglia compatta più gettonato.

Una personalizzazione sempre più completa

A completare la personalizzazione della nuova gamma XCeed ci sono cerchi da 18 pollici lucidati e la finitura nera lucida di calotte specchietti e barre sul tetto. Per tutte le versioni sono infine disponibili tre nuove colorazioni esterne: Lemon Splash, Celadon Spirit Green e Yuca Steel Grey. Ulteriori informazioni su tutte le specifiche dei diversi allestimenti che saranno naturalmente rese note soltanto all'indomani della pubblicazione dei listini nei prossimi mesi.

Migliorate le finiture interne e per la GT Line

Gli interni sono stati ulteriormente perfezionati dal punto di vista delle finiture, inoltre sono previste inedite grafiche per i due schermi da 12,3 pollici e 10,25 pollici dedicati sia alla strumentazione che all'infotainment oppure da 5 pollici e 8 pollici ma solo per i modelli entry level. Per la variante GT Line sono previsti particolari unici come il volante sportivo con sezione inferiore piatta e il padiglione più scuro, il pomello del cambio specifico e i sedili più sportivi.