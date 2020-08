Kia, in arrivo il restyling di Stonic e Stinger. Al debutto il suv globale Sonet In vendita dal 2017, il più piccolo crossover Stonic del brand coreano si aggiorna. A debuttare è la variante mild hybrid. Inoltre il suv compatto Sonet dopo l'India potrebbe arrivare in Europa. E la Stinger ritorna ristilizzata di Corrado Canali

In vendita dal 2017, il più piccolo crossover Stonic del brand coreano si aggiorna. A debuttare è la variante mild hybrid. Inoltre il suv compatto Sonet dopo l'India potrebbe arrivare in Europa. E la Stinger ritorna ristilizzata

4' di lettura

Kia e un pacchetto di novità destinate ad essere introdotte entro fine anno: si parte dalla nuova Stonic che offrirà sotto al cofano anche una variante ecologica grazie al mild hybrid mentre in India dove ha debuttato in questi giorni, parte la commercializzazione del Sonet un suvvino da città destinato ad essere in vendita anche in Europa. Ma non finisce qui, visto che il costruttore coreano ha anche messo mano alla berlina sportiva di punta della gamma la Stinger che sarà rilanciata con uno restyling estetico sia fuori che dentro, in grado di cambiare di molto la percezione della vettura più prestazionale di Kia.

Nuova Stonic

Arriva il mild hybrid anche per il crossover Stonic

Stonic col model year 2020 porta al debutto nuovi motori a benzina della famiglia Smartstream che sostituiscono gli attuali Kappa: di base c'è il 4 cilindri di 1.200 cc da 84 cv, la stessa potenza del precedente 1.200 cc MPI, oltre al 3 cilindri turbo di 1.000 cc da 100 cv in sostituzione del 1.400 cc MPI di pari potenza abbonato al cambio manuale a 6 marce, mentre l'attuale 1.000 offriva un 5 rapporti. In alternativa c'è poi la trasmissione robotizzata a doppia frizione e 7 marce. Non è più offerto il diesel, mentre viene riproposta la doppia alimentazione a benzina e gpl realizzata sulla base del 1.200 cc da 84 cv.

In sostituzione del motore diesel anche il la doppia alimentazione a Gpl

In aggiunta, sempre il 1.000 cc Smartstream della nuova Stonic è ora disponibile nelle versioni da 100 e 120 cv con l'ibrido leggero EcoDynamics+.

Nuova Stonic

Le due varianti sono dotate di una batteria a 48 volt che alimenta il motogeneratore MHSG collegato tramite una cinghia al motore termico. Nelle decelerazioni, l'MHSG recupera energia e ricarica la batteria, mentre in fase di accelerazione assiste il 1.000 cc e lo aiuta a ridurre i consumi e le emissioni. Inoltre, fino a 125 kmh, le nuove Stonic EcoDynamics+ possono avanzare per inerzia con il motore elettrico spento a vantaggio dei consumi. Per aumentare l'efficienza, il 1.000 cc ibrido leggero è offerto col nuovo cambio manuale iMT con la frizione che è di tipo clutch by wire che è controllata dall'elettronica per aiutare la vettura a procedere col motore spento e risparmiare così benzina.

Pochi ritocchi estetici, ma c’è una maggiore personalizzazione

Il model year 2020 della Stonic non cambia all'esterno, ma aumentano le personalizzazioni: sono, infatti, disponibili delle nuove vernici grigio e blu, vengono offerti inediti cerchi di 16 pollici e aumentano fino a venti le diverse combinazioni di bicolore, abbinando il colore della carrozzeria col tetto. Cambia il disegno interno dei fari per la più performante delle versioni, la GT Line.