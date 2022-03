Bassi consumi e grande spazio a bordo per la Kia Ceed diesel station wagon. Nel dettaglio la anche la Ceed sw è più lunga, più larga e più bassa rispetto alla generazione precedente ed esteticamente si distingue per fari con luci diurne a Led, evoluzione della mascherina a naso di tigre e un inedito design della parte posteriore dove il profilo dello scudo paraurti, lo spoiler superiore e le linee dei gruppi ottici evidenziano l'accurato studio aerodinamico. L’abitacolo si presenta con un ambiente premium grazie a soluzioni che innalzano notevolmente la percezione di qualità e l’ergonomia rispetto al modello che sostituisce. L'impostazione del posto guida è di tipo aeronautico con la plancia orientata verso il guidatore, un ampio display touch screen e la disposizione razionale dei comandi, caratterizzati da finiture di pregio. Nello specifico la Kia ceed sw 1.6 Crdi Business Class è lunga 460 cm, larga 180 cm, alta 147 cm con un bagagliaio da 625 a 1.694 litri. Nella versione 1.6 Crdi Business Class costa 26.700 euro con motore a gasolio di 1.591 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/115 cavalli ed una coppia massima di 280 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 50 litri. Le emissioni di CO2 sono di 104 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 192 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.350 kg.

