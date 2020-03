Kia, due varianti ibride plug-in in arrivo per XCeed e Ceed Sportswagon L'offensiva del brand coreano per l'estendere l'offerta di modelli elettrificati continua con le ibride ricaricabili che saranno in vendita nel secondo trimestre del 2020. I due modelli saranno prodotti a Zilina in Slovacchia e verranno entrambe una garanzia di 7 anni o 150.000 che come anche il powtrain di Corrado Canali

3' di lettura

Kia rilanciale nuove ibride plug-in di XCeed e Ceed Sportswagon sono un'alternativa ai modelli tradizionali benzina o diesel, rispetto ai quali Il gruppo propulsore prevede in più un pacco batteria ai polimeri di litio da 8,9 kWh, un motore elettrico da 44,5 kW sulla base de un motore termico a benzina di 1.600 cc. La potenza e la coppia erogata sono di 141 cv e 265 Nm in grado di garantire alla Ceed Sportswagon un'accelerazione da 0 a 100 kmh in 10,8 secondi e alla Kia XCeed in 11,0 secondi.

Trasmissione a doppia frizione a 6 marce

Il gruppo propulsore Plug-In è abbinato ad un cambio a doppia frizione a 6 marce per garantire una guida più piacevole rispetto agli ibridi dotati di trasmissioni a variazione continua. Il cambio a doppia frizione di Kia consente il trasferimento completo della potenza del motore termico e dell'unità elettrica in parallelo, minimizzando le perdite di potenza. Il recupero di energia, poi, consente ai nuovi modelli ibridi plug-in di raccogliere energia e ricaricare i loro pacchi batteria mentre si procede per inerzia o in frenata, migliorando così l'efficienza complessiva della catena cinematica.

L'autonomia in modalità solo elettrica

La Ceed Sportswagon è in grado di percorrere fino a 60 km a zero emissioni, mentre per l'XCeed l'autonomia è di 58 km. Un dato che consente a molti automobilisti di percorrere la maggior parte dei loro spostamenti quotidiani in modalità esclusivamente elettrica. Entrambe le nuove ibride plug-in di Kia, poi, sono dotate del nuovo Virtual Engine Sound System di Kia, un sistema di allarme acustico che si attiva in modalità solo elettrica a bassa velocità o in retromarcia. Il sistema genera livelli sonori virtuali fino a 59 dBA per avvisare i pedoni della presenza dell'auto e quindi incrementare la sicurezza.

Le novità estetiche delle ibride plug-in

Dal punto di vista estetico oltre all'esclusiva griglia “tiger nose” le versioni elettrificate della Ceed Sportswagon e dell'XCeed sono dotata di un badge “eco plug-in”, oltre ad essere caratterizzate da paraurti anteriori e posteriori che riprendono lo stile GT-Line garanzia di un aspetto generale più sportivo. Lo sportello della presa di ricarica è, invece, integrato per entrambe nel parafango anteriore sinistro. Le due ibride sono equipaggiate di serie con cerchi in lega da 17 pollici la Ceed Sportswagon e da 18 pollici per la XCeed. All'interno, inoltre, il design sportivo dell'abitacolo mantiene lo stesso cruscotto orientato verso il guidatore, la posizione di seduta bassa e l'ergonomia dei modelli della gamma Ceed, anche se i modelli ibridi plug-in presentano delle nuove funzionalità che ne migliorare l'utilizzo e sfruttano al massimo il powertrain elettrificato.

Soluzioni hitech personalizzate per le plug-in

Entrambe le nuove ibride offrono l'infotainment touchscreen da 10,25 pollici e il sistema di navigazione con la telematica UVO Connect già introdotta da Kia sia pure adattati alle nuove varianti ibride plug-in. Incorporano, infatti, nuove funzionalità per individuare i punti di ricarica disponibili nelle vicinanze o nella destinazione di navigazione. Le schermate possono anche mostrare informazioni rilevanti relative al gruppo propulsore, come il livello di carica rimanente nella batteria e la grafica del consumo di energia. Inoltre, si potrà utilizzare il sistema touchscreen per programmare il momento in cui la vettura deve essere ricaricata, per usufruire di tariffe energetiche più accessibili. Il sistema di infotainment è dotato di Apple CarPlay e Android Auto oltre ad un sistema di multi-connessione Bluetooth che connette fino a due dispositivi mobili in conteporanea. Il quadro strumenti da 12,3 pollici digitale è un display ad alta risoluzione da 1920x720 pixel che offre grafiche dedicate al powertrain ibrido plug-in e mostra i livelli di carica residua oltre alla autonomia in modalità elettrica, il flusso di energia tra la batteria, il motore termico o l'unità elettrica.