Kia e la fase 2: dalla comunicazione al supporto ai clienti. Ecco le forze messe in campo Il marchio sudcoreano si presenta nella fare post lockdown con l'iniziativa #KiaRiparteConTe che celebra la ripartenza attraverso diversi contenuti multimediali di Giulia Paganoni

L'Italia silenziosamente esce dalla fase più dura, quella del lockdown. A riprendere sono tutte le attività e il mondo automotive vuole mettere una marcia in più per la ripresa. Kia, marchio sudcoreano del gruppo Hyundai, lancia il piano #KiaRiparteConTe, un insieme di attività che si pongono come obiettivo il rilancio del brand e del mercato dopo lo stop forzato dovuto all'emergenza sanitaria.



Si parte dalla comunicazione

Con un hashtag che non ha bisogno di spiegazioni #KiariparteConTe celebra la giornata della ripartenza con un video realizzato in collaborazione con la in house agency Innocean Worldwide Italy e diffuso su tutti i canali social del brand. Ripartire dalle solite cose anche se qualcosa è cambiato. È il grande momento, quello della ripartenza! Un modo per raccontare che Kia, grazie alla sua gamma, è pronta a soddisfare tutti i ritrovati bisogni di mobilità della comunità all'alba del progressivo ritorno alla normalità.

Supporto al centro volontari per le consegne a domicilio

Dopo la rilevanza dell'iniziativa benefica di consegna a domicilio della spesa per gli over 65 attivato a Milano e hinterland all'inizio del lockdown, Kia continuerà a mettere le proprie auto a disposizione dei volontari del centro servizi per il volontariato (Cvs) per estendere il proprio supporto in altre città italiane. Non ci si limiterà quindi alla consegna della spesa di generi di prima necessità, ma le vetture di Kia saranno impegnate per supportare tutte le attività di solidarietà attivate da Cvs nelle città italiane individuate. In questa fase di estensione del progetto verranno coinvolti anche i concessionari della rete per aumentare la capillarità dell'azione di solidarietà.

Offerte per l'acquisto dei modelli della gamma

Per ripartire, Kia ha pensato anche a delle offerte ad hoc che permettono agevolazioni nei pagamenti come la prima rata a partire da gennaio 2021 o il piano Scelta Kia a condizioni molto vantaggiose con tasso zero e Taeg 1,77% o, ancora, un'estensione straordinaria delle garanzie in scadenza fino alla fine di giugno e l'operazione Piccoli Gesti per supportare tutti i clienti nei delicati processi di igienizzazione delle vetture.