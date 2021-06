Kia e-Nio da 35.850 euro, incentivi esclusi

Con l’aggiornamento recente, il sobrio aspetto della Kia Niro ha guadagnato una certa grinta, grazie alle modifiche nel frontale che includono luci diurne a freccia nel paraurti. Nell’accogliente abitacolo, le finiture sono più curate e cambia l’impianto multimediale, dotato di schermi sempre in cima alla consolle di 8 o 10,3 pollici. Nuovi anche i sistemi di guida semi-autonoma che, in certe condizioni, permettono all’auto di muoversi da sola seguendo il flusso del traffico. In versione elettrica ci sono con 136 cv e 289 km di autonomia dichiarata e con la 204 cv la batteria da 64 kWh, invece di 39, garantisce 455 km con un pieno di corrente. Su strada, la Niro si fa apprezzare soprattutto per il confort, ma l’auto si muove con un certo brio anche in salita. Doto che si ritrovano molto più amplificate nelle versioni elettriche: molto scattante la 204 cv. Tre livelli di allestimenti offerti.

