Kia e-Niro

Kia e-Niro abbina la motorizzazione elettrico allo stile apprezzato del crossover coreano. Completa la dotazione tecnologica, sia in tema di sicurezza che di connettività. Alle versioni Hybrid e Plug-in si aggiunge e-Niro, il primo suv Kia completamente elettrico che si differenzia grazie a un design distintivo e numerosi particolari inediti anche all'interno, oltre che per le tecnologie che supportano il powertrain elettrico. e-Niro offre una gamma di tecnologie per migliorare l'efficienza della batteria e l'autonomia, dalla frenata rigenerativa alla guida predittiva. È disponibile inoltre una modalità di rigenerazione automatica che consente al veicolo di regolare autonomamente il livello di recupero dell'energia cinetica in base alle condizioni del traffico, utilizzando le telecamere del sistema Smart Cruise Control. La gamma ibrida ed elettrica di Niro include anche il nuovo sistema telematico avanzato Uvo Connect che aggiunge inedite funzionalità di connessione.

