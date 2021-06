Kia e-Niro traino fino a 1.300 kg

La si riconosce per il disegno del paraurti, specifico e dotato di inserti azzurri e i cerchi di lega sono da 17 pollici e i fari full Led, oltre che la mascherina anteriore che nasconde il connettore per la ricarica. Il prezzo? Si parte da 35.850 euro per la versione entry level con batteria da 39,2 kWh e un allestimento completo, dotato di assistenza alla guida di Livello 2, sedili rivestiti di pelle con regolazioni elettriche, infotainment con schermo da 8 pollici e impianto hi-fi JBL. I 400 Nm di coppia sono subito disponibili e garantiscono una bella spinta. Il motore elettrico eroga 204 cv e le batterie promettono un'autonomia di 455 km. Assorbimento delle sospensioni e taratura dello sterzo sono orientati al massimo confort tipico dei modelli top. Tempi di ricarica con colonnine da 100 kW 42 minuti per portare la batteria da 64 kWh dal 20% all’80%, per un pieno con la Wall Box a 7,2 kW sei ore.

