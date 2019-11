Kia e la rinnovata berlina d'alta gamma Optima

Dopo aver svelato le sue nuove forme in Corea dove sarà in vendita entro l'anno, debutta anche a Los Angeles per il resto del mondo. Il look è cambiato ed ora l'ammiraglia Kia è più elegante e importante. Da segnalare che la versione per il mercato europeo sarà in vendita anche da noi nel corso del 2020 dovrebbe essere identica alla Optima asiatica.