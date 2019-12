Kia e-Soul

La terza generazione della crossover coreana arriva in Italia nelle versioni standard-range da 39.2 kWh e long-range da 64 kWh, con un'autonomia massima di 452 chilometri. Grazie alle batterie di nuova generazione, e-Soul offre fino al 30% in più di efficienza energetica, come ricordato dalla stessa Kia, rispetto alla concorrente Nissan Leaf. Venduta in abbinamento alla garanzia di 7 anni e 150.000 km, che copre anche il motore elettrico e il pacco batteria, la e-Soul monta un lungo elenco di novità a partire dall'inedito sistema di infotainment connesso Uvo Connect. Come tradizione grande attenzione alla personalizzazione, a partire dagli interni grazie alla vasta gamma di combinazioni cromatiche mono e bi-tono e all'ampia scelta dei rivestimenti, disponibili in tessuto grigio e nero con cuciture grigie o con cuciture a contrasto grigio chiaro e dettagli metallizzati sulle portiere. Prezzi da circa 40mila euro (39.600 euro per la versione da 39,2 kWh). La nuova e-Soul sarà venduta esclusivamente nella versione a zero emissioni, in due declinazioni di potenza e autonomia. E-Soul è disponibile nella versione long-range (64 kWh) o in quella mid range (39,2 kWh). Migliorate le prestazioni su strada, grazie a motori elettrici significativamente più potenti che forniscono fino a 395 Nm di coppia, il 39% in più rispetto alla precedente versione elettrica (285 Nm). La notevole densità energetica, pari a 250 Wh/kg, è stata ottenuta grazie alla nuova composizione chimica delle celle che consente di immagazzinare il 25% di energia in più rispetto al passato (lo stesso dato era pari a 200 Wh/kg nella precedente Soul EV). Una tecnologia che ha permesso a Kia di mantenere il pacco batteria il più compatto e leggero possibile, ottenendo autonomia ed emissioni non solo migliori rispetto al modello uscente, ma anche rispetto ad altri veicoli elettrici sul mercato. La versione di e-Soul con batteria da 64 kWh long-range è equipaggiata con un motore elettrico da 150 kW (204 Cv), con un incremento di potenza dell'84% rispetto alla precedente Soul Ev (81,4 kW e 110 Cv) e un'autonomia massima fino a 452 chilometri (sul ciclo combinato Wltp). Il consumo energetico della batteria da 64 kWh è di soli 157 Wh/km sul ciclo combinato Wltp;. Il consumo energetico in ambito urbano è pari a 109 Wh/km (ciclo urbano Wltp). Accreditata di una coppia massima di 395 Nm, la versione da 64 kWh accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,9 secondi. Nel caso della versione da 39,2 kWh, il motore elettrico ha una potenza di 100 kW (136 Cv). Con una coppia massima di 395 Nm e il 23% in più di potenza rispetto alla precedente Soul Ev, l'efficienza significativamente migliorata della batteria consente di percorrere fino a 276 km con una singola carica. L'efficienza energetica è stimata in 156 Wh/km (Wltp combinato).