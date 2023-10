Kia elettriche, tutte le novità in arrivo nei prossimi anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quindici modelli completamente elettrici entro il 2027, partendo dai crossover compatti fino ai maxi suv a sette posti. Sarà questa l’offensiva di Kia nella nuova sfida della mobilità elettrica, pronta ad offrire un lungo elenco di modelli a ioni di litio ma al tempo stesso non dicendo addio ai motori tradizionali. Per scoprire l’offensiva a zero emissioni siamo andati in Corea al primo Kia EV Days, dove abbiamo visto da vicino le novità EV3 Concept, EV4 Concept, EV5 e provato in anteprima su strada il maxi suv EV9 disponibile in Italia a breve. Grande attenzione alla sostenibilità, come evidenziato da nuovi materiali effetto pelle realizzati partendo dalle radici dei funghi. Tutti nuovi modelli nasceranno sulla piattaforma modulare E-GMP e arriveranno o saranno svelati in veste ufficiale nel 2025. L'obiettivo del Brand è quello di raggiungere un milione di vendite annuali di veicoli elettrici entro il 2026 e di portarlo a 1,6 milioni di unità all'anno entro il 2030.

Kia EV2, crossover elettrico costruito in Europa

La futura gamma elettrica Kia sarà anche Made in Europe, a partire dalla compatta Kia EV2. Durante la presentazione a Seoul sono state fornite informazioni inedite sulla piccola a zero emissioni pronta al debutto entro la fine del 2025. Costruita nell’impianto di Zilina in Slovacchia, sarà un crossover lungo poco più di quattro metri – come anticipatoci da fonti coreane durante la presentazione, e nascerà sulla piattaforma modulare E-Gmp. Per ora nessuna informazione sulle motorizzazioni ma un’indicazione sul prezzo di vendita: circa 30.000 euro.

Kia EV5, suv elettrico di segmento C

La Kia EV5, prodotta sulla piattaforma E-Gmp è un suv di segmento C lungo 4,61 metri. Prodotto in Cina e in Corea, con specifiche differenti, sarà proposto nelle varianti standard, long-range e long-range awd. Per la Cina, il modello standard, dotato di una batteria da 64 kWh e di un motore da 160 kW, dovrebbe avere un'autonomia di guida di 530 km secondo gli standard Cclt (Combined Charging and Load Cycle). Il modello long-range, dotato di una batteria da 88 kWh e dello stesso motore da 160 kW, punta a raggiungere un'autonomia di 720 km. Il modello 4x4 long-range sarà dotato di una batteria da 88 kWh e di una potenza combinata di 230 kW, con un motore da 160 kW sull’asse anteriore e uno da 70 kW si quello posteriore. Con l'Awd, si dovrebbero raggiungere i 650 km di autonomia in base agli standard Cltc. Inoltre, EV5 offre una capacità di ricarica rapida che consente di caricare la batteria dal 30% all'80% in soli 27 minuti. Per la Corea, e successivamente anche per gli altri mercati Italia compresa. sono in fase di sviluppo tutte le varianti dei modelli EV5, comprese le versioni standard, long-range e long-range Awd tutte dotate di pompa di calore. Il modello standard avrà una batteria da 58 kWh e un motore anteriore da 160 kW. Il modello long-range avrà una batteria da 81 kWh e lo stesso motore anteriore da 160 kW. l'EV5 Awd long-range includerà un motore posteriore supplementare da 70 kW, per una potenza combinata di 225 kW. Gli interni sono caratterizzati dal Wide Display panoramico, che combina un cluster da 12,3 pollici e un sistema di infotainment da 12,3 pollici, oltre a un display da 5 pollici per il controllo del clima. È dotato del sistema di infotainment Connected Car Navigation Cockpit e supporta gli aggiornamenti software over-the-air. L’interno di EV5 si caratterizza per la quasi assenza di pulsanti fisici. Sotto lo schermo centrale, quattro tasti nascosti sono dedicati alle funzioni di start/stop, al sistema multimediale e al controllo del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell'aria; in passato, questi sistemi avrebbero richiesto ben 17 pulsanti.

Kia EV3 Concept

Realizzata sulla piattaforma e-Gmp, la Kia EV3 Concept è un crossover compatto lungo indicativamente 4,35 metri. Per il Concept EV3, i designer di Kia hanno tratto grande ispirazione dal pilastro della filosofia “Joy for Reason”. Gli interni si caratterizzato per il parabrezza proteso in avanti e la lunga linea del tetto spiovente. Il design ergonomico avanzato dei sedili e i materiali ecologici utilizzati, si combinano con piccoli tavoli che ruotano in lunghezza, posizione e angolazione. Il sedile posteriore ribaltabile è altrettanto flessibile e può essere facilmente ripiegato verso l'alto, consentendo di riporre bagagli ingombranti come scooter elettrici e biciclette

Kia EV4 Concept

Addio linee da suv e da crossover per lasciare spazio ai tre volumi dalle linee sportive. Si potrebbe riassumere così la Kia EV4 Concept, quattro porte a zero emissioni attesa nel 2025. L’abitacolo presenta per interni spaziosi dall’arredamento minimalista. Il Concept EV4 è dotato di una nuova funzione "Mind Modes" che regola l'illuminazione ambientale e i modelli di ventilazione animati. In modalità "Perform", al conducente vengono presentate tutte le informazioni necessarie per ottenere il massimo dalla giornata. La modalità "Serenity", invece, offre una serie di grafiche digitali per creare un ambiente più rilassato in cui riflettere e riposare.