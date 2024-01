È un suv compatto elettrico che arriverà in Italia ancora prima dell’Ev5 già in vendita in altre parti del Mondo. Presentata con fattezze da concept-car ma praticamente speculari a quello del modello definitivo, la Ev3 si porrà alla base della gamma delle Kia native elettriche e assieme alla berlina fastback Ev6 e al grosso suv Ev9 già in vendita rafforzerà la transizione del marchio coreano in fornitore di soluzioni mobilità sostenibile. Ma non è tutto perché la rilevanza strategica dell’Ev3 non è dovuta solo al fatto che si collocherà in un settore che attira sempre più interesse, ma anche dal fatto che porterà al debutto in casa Kia l’intelligenza artificiale generativa per offrire numerosi inediti servizi di bordo. Naturalmente, questa tecnologia estenderà la sua presenza anche su tutte le Kia di ultimissima e prossima generazione.

