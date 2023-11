Kia EV5, in Cina costa come una citycar in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Kia ha lanciato ufficialmente la nuova EV5 in Cina durante del China Guangzhou International Automobile Exhibition. La 21° edizione del salone di Guangzhou è stata anche l’occasione per svelare il prezzo del nuovo suv compatto elettrico coreano. EV5 sarà commercializzata a partire da 149.800 yuan (19.102 euro), cifra più bassa di circa 1300 euro rispetto a quanto comunicato a settembre al lancio della prevendita. Nessun prezzo per quanto riguarda invece la Kia EV5 per il mercato italiano, pronta ad essere lanciata nel 2025.

Kia EV5, costruita anche in Cina

La Kia EV5, prodotta sulla piattaforma E-Gmp è un suv di segmento C lungo 4,61 metri. Prodotto in Cina e in Corea, con specifiche differenti, sarà proposto nelle varianti standard, long-range e long-range awd. Per la Cina, il modello standard, dotato di una batteria da 64 kWh prodotta da Byd e di un motore da 160 kW, dovrebbe avere un’autonomia di guida di 530 km secondo gli standard Cclt (Combined Charging and Load Cycle). Il modello long-range, dotato di una batteria da 88 kWh e dello stesso motore da 160 kW, punta a raggiungere un’autonomia di 720 km. Il modello 4x4 long-range sarà dotato di una batteria da 88 kWh e di una potenza combinata di 230 kW, con un motore da 160 kW sull’asse anteriore e uno da 70 kW si quello posteriore. Con l’Awd, si dovrebbero raggiungere i 650 km di autonomia in base agli standard Cltc. Inoltre, EV5 offre una capacità di ricarica rapida che consente di caricare la batteria dal 30% all’80% in soli 27 minuti.

Loading...

Kia EV5 2025

Per la Corea, e successivamente anche per gli altri mercati Italia compresa. sono in fase di sviluppo tutte le varianti dei modelli EV5, comprese le versioni standard, long-range e long-range Awd tutte dotate di pompa di calore. Il modello standard avrà una batteria da 58 kWh e un motore anteriore da 160 kW. Il modello long-range avrà una batteria da 81 kWh e lo stesso motore anteriore da 160 kW. l’EV5 Awd long-range includerà un motore posteriore supplementare da 70 kW, per una potenza combinata di 225 kW. Gli interni sono caratterizzati dal Wide Display panoramico, che combina un cluster da 12,3 pollici e un sistema di infotainment da 12,3 pollici, oltre a un display da 5 pollici per il controllo del clima. È dotato del sistema di infotainment Connected Car Navigation Cockpit e supporta gli aggiornamenti software over-the-air. L’interno di EV5 si caratterizza per la quasi assenza di pulsanti fisici. Sotto lo schermo centrale, quattro tasti nascosti sono dedicati alle funzioni di start/stop, al sistema multimediale e al controllo del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell’aria.