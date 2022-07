Come la “cugina” Hyundai Ioniq 5, anche la Kia EV6 assicura tanto spazio a bordo perfetto per affrontare le vacanze nel massimo comfort. EV6 è il simbolo del nuovo percorso di Kia, esibisce un design per i veicoli elettrici fortemente orientato al futuro con numerosi dettagli high-tech ed è la prima vettura a zero emissioni costruita sulla piattaforma E-GMP. Il crossover elettrico vanta oltre 510 Km di autonomia e tempi di ricarica rapidi grazie alla tecnologia a 800V che consente di passare dal 10 all’80% di carica della batteria in soli 18 minuti. EV6 si presenta al mercato italiano in tre configurazioni differenti, con trazione posteriore o AWD, in una gamma completa capace di soddisfare tutte le esigenze dell'automobilista del futuro che guarda alle soluzioni elettriche come traguardo imprescindibile per la mobilità di domani. Nel dettaglio la Kia EV6 Awd Gt Line è una crossover 5 porte 5 posti della Kia lunga 470 cm, larga 189 cm, alta 155 cm con un bagagliaio da 20 a 511 litri. Nella versione EV6 Awd Gt Line costa 61.000 euro con motorizzazione a elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 239 kW/325 cavalli ed una coppia massima di 605 Nm. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 185 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.030 kg.

