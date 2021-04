Kia EV6: è iniziata la corsa ai preordini. Ecco anche le agevolazioni per la ricarica 

2' di lettura

Kia EV6 sembra nata sotto la buona stella. Dopo sole 24 ore dalla World Premiere del primo modello elettrico della nuova era del marchio coreano Kia (gruppo Hyundai), ci sono già dei potenziali clienti che hanno sottoscritto il programma di prenotazione online per poter avere l’automobile prima di tutti godendo dei vantaggi sui servizi di ricarica offerti dalla rete KiaCharge.

Le agevolazioni di ricarica

Già, perché prenotando online (e poi acquistando) EV6 entro la fine di aprile, si potrà beneficiare dell’acceso alla rete di ricarica ultra-rapida di Ionity per un anno con tariffe agevolate e ricevere un voucher prepagato per i primi 1000 km di ricarica.

Nel caso della rete Ionity, la tariffa agevolata passa da 0,79 € per kWh a 0,29 € per kWh, mentre con KiaCharge si potrà accedere al 90% delle colonnine di ricarica sul territorio italiano, beneficiando di uno sconto medio sul prezzo dell’energia del 12%. In questo modo, chiunque prenoti EV6 potrà vivere una delle migliori esperienze di ricarica su rete pubblica presente sul mercato nazionale, unendo la praticità di KiaCharge alle performance di Ionity.

Come si accede al programma di prenotazione

Per prenotare online Kia EV6 è necessario collegarsi alla pagina web dedicata alle prenotazioni online su www.kia.com, scegliere la versione di EV6 che si preferisce, depositare una somma di 100 euro (che verrà restituita sia in caso di acquisto che di rinuncia). A questo punto non resterà che attendere il mese di maggio per procedere con l’ordine effettivo della propria vettura presso un concessionario della rete ufficiale Kia. Le prime consegne saranno quindi previste dopo il mese di settembre.

EV6 è il crossover elettrico che riscrive il nuovo corso di Kia. EV6 debutta al grande pubblico forte di un’autonomia di circa 510 chilometri, ricarica ultra rapida da 800 V, il tutto racchiuso in una vettura dallo stile audace e distintivo.