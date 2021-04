Kia EV6, quanto costa la nuova elettrica coreana

2' di lettura

Prezzi da 49.500 euro per la nuova Kia Ev6. Kia Italia ha rivelato oggi la gamma ed i prezzi di Ev6 aprendo anche la possibilità di ordinare la vettura che incarna il nuovo corso del brand presso i concessionari. Ev6 si presenta al mercato italiano in tre configurazioni con prezzi da 49.500 euro per la versione d'attacco a trazione posteriore, fino ad arrivare ai 69.500€ per la Gt ad alte prestazioni con trazione Awd. Ev6 è il crossover elettrico che riscrive il nuovo corso di Kia; debutta forte di un'autonomia (stimata) di oltre 510 Km, emissioni zero, ricarica ultra rapida da 800 V, il tutto racchiuso in una vettura dallo stile distintivo. La capacità di ricarica a 800 V permette a Ev6 di passare dal 10 all'80% di carica della batteria in 18 minuti, mentre la più performante versione GT da 585 cavalli può accelerare da 0 a 100 km/h in 3”5 e raggiungere una velocità massima di 260 km/h, con un'autonomia stimata di 400 Km. Il modello intermedio Ev6 GT Line nella versione Awd da 325 cavalli e pacco batterie da 77,4 kWh è offerta al prezzo di 61.000 euro con vernice metallizzata inclusa. Il listino - ad eccezione della versione GT - rispetta i parametri governativi previsti per il riconoscimento dell'Ecobonus (listino pari a 50.000 euro messa su strada e iva escluse). Al quale si sommano le promozioni Kia portando i vantaggi a 10.500 euro in caso di rottamazione e 7.500 euro senza. Tutti gli allestimenti EV6 sono offerti con il pacchetto 7+7+7 incluso nel prezzo, che prevede garanzia a km illimitati, manutenzione ordinaria e traffico per i servizi telematici Uvo Connect, per sette anni. Inoltre, i clienti che acquisteranno Ev6 potranno godere di un anno di abbonamento al network di ricarica ultra fast di Ionity, da cui potranno ricaricare l'auto in modalità ultrafast con una tariffa ridotta da 0,79 a 0,29€/kWh.





