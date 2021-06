Kia Ev6, ricarica a 800 Volt per il crossover a ioni di litio

2' di lettura

Tre allestimenti, oltre 500 km di autonomia e una potenza massima di 585 cv. La nuova era della mobilità firmata Kia ha inizio con il lancio del primo crossover 100% alla spina: si chiama 6 ed è il primo Battery Electric Vehicle (Bev) del nuovo corso del design di Kia ispirato dalla filosofia “Opposites United” che esibisce uno stile fortemente orientato al futuro con numerosi dettagli high-tech.

Ev6 è basato sull’architettura modulare del gruppo Hyundai (di cui Kia è parte) E-Gmp (Electrical Global Modular Platform) che verrà utilizzata per gli undici modelli che il marchio coreano ha annunciato entro il 2025, Il modello presenta un fondo piatto e un passo allungato con sbalzi ridotti per avere una migliore agilità di guida e maggior abitabilità a bordo. Le batterie, fornite da Sk Innovation, sono posizionate proprio sotto al pianale a forma di H così da utilizzare tutto lo spazio senza togliere abitabilità di bordo. La capacità di ricarica a 800 Volt permette a Ev6 di passare dal 10 all’80% di carica della batteria in soli 18 minuti, mentre la versione Gt, progettata per soddisfare automobilisti attenti alle prestazioni e al piacere di una guida entusiasmante, può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 260 km/h.

Sono tre gli allestimenti disponibili al momento del lancio: Ev6, Gt-Line e Gt. Tutte le versioni sono dotate di una pacco batterie da 77,4 kWh con un’autonomia che varia da 400 km per la variante più pepata da 585 cv (430 kW) dotata di due motori elettrici posti uno su ciascun asse che permettono di avere una trazione integrale, fino a 510 km per la versione a trazione posteriore da 229 cv (168 kW). Un livello di autonomia intermedia è data dalla versione a trazione integrale con powertrain da 325 cv (239 kW) e in grado di percorrere 490 km.

Le dotazioni degli equipaggiamenti sono già interessanti dall’allestimento entry level, che comprende cerchi da 19 pollici, doppio schermo da 12,3 pollici e una serie di dotazioni di assistenza alla guida che permette di raggiungere un livello 2 su 5 della scala Sae, il massimo al momento consentito dalla legge.

Per quanto riguarda la ricarica, uno dei tasti “dolenti” per le Bev, Ev6 è dotata di tecnologia a 800 V che contrae sensibilmente i tempi di ricarica. Infatti, in 4,5 minuti è in grado di recuperare fino a 100 km di autonomia e, per portare l’energia della batteria dal 10 all’80% sono necessari 18 minuti. Tutti i clienti che acquisteranno Ev6 potranno godere di un anno di abbonamento al network di ricarica ultra fast di Ionity con una tariffa agevolata.